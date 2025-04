"Der Barcelona-Krimi: Brennendes Land": Kritik zum neuen Fall mit Clemens Schick und Anne Schäfer

Xavi (Clemens Schick) und Fina (Anne Schäfer) ermitteln im neuen Barcelona-Krimi in einer mörderischen Intrige um Wasser und Land. Mit dabei: Matthias Habich als Olivenbauer.

Der Klimawandel lässt sich nicht mehr leugnen. In der Fiktion ist er ebenfalls längst angekommen, so auch im zehnten Fall der Reihe "Der Barcelona-Krimi: Brennendes Land" am Donnerstagabend im Ersten. Regie führte erneut Andreas Kleinert, das Drehbuch schrieb er gemeinsam mit Léonie-Claire Breinersdorfer und Paul Salisbury.