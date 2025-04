"Andrea Bocelli: Sommernacht in der Toskana": Kritik zum Jubiläumskonzert im ZDF

30 Jahre auf der Bühne: Zu seinem Jubiläum lud der bereits als Kind erblindete Tenor Andrea Bocelli an seinen Geburtsort in der Toscana Lajatico in der Nähe von Volterra ein, um mit illustren Stargästen auf der Sommerbühne zu feiern. 7.000 Menschen kamen ins Teatro del Silenzio, das so heißt, weil sich der Ort nur einmal im Jahr belebt, sonst dort jedoch Stille herrscht. Nach Shows wie "Ali di Libertá" ("Flügel der Freiheit") und "Il Mistero della Bellezza" ("Das Geheimnis der Schönheit") kehrte Bocelli zum Tourismus-affinen Motto "Sommernacht in der Toskana" zurück. Das ZDF zeigt eine 90-minütige Zusammenfassung