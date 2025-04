"Die Beatrice Egli Show": Alle Infos zur Musikshow im Ersten

Marianne Rosenberg und Conchita Wurst veröffentlichten im März mit "Er gehört zu mir" eine neue Duett-Version des Klassikers, nun stehen sie bei Beatrice Egli gemeinsam auf der Bühne. Die Gastgeberin selbst wird gemeinsam mit Sarah Engels deren Hit "Starke Mädchen" singen. Für den Auftritt hatten die beiden Sängerinnen im Vorfeld via Instagram nach Mädchen im Alter zwischen sieben und 13 Jahren gesucht, die in einem kurzen Vdeo erklären, warum sie selbst starke Mädchen sind. Die besten Einsendungen werden in der Show gezeigt. Sänger und Entertainer Giovanni Zarrella feiert seine Premiere in der "Beatrice Egli Show". Zwei Wochen später wird es einen Gegenbesuch der 36-Jährigen in "Die Giovanni Zarrella Show" (Samstag, 3. Mai, 20.15 Uhr, ZDF) geben.