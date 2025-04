"Tatort: Abbruchkante": Kritik zum neuen Krimi-Fall von Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär

Bevor am Ostermontag eine "Tatort"-Premiere folgt, wiederholt das Erste am Sonntag einen der besten Fälle von Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) der letzten Zeit. In "Abbruchkante" ermitteln die Kölner Kommissare in einem Geisterdorf, das (fast) dem Braunkohleabbau zum Opfer gefallen wäre.