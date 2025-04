"Eternals": Kritik zum Marvel-Film mit Angelina Jolie, Kit Harington und Salma Hayek

"Warum habt ihr nicht gegen Thanos geholfen?" Diese Frage kann man durchaus stellen, wenn man erfährt, dass gottgleiche Wesen seit Jahrtausenden auf der Erde leben und die Menschen beschützen sollen. Die Antwort gibt es in Marvels Superhelden-Film "Eternals", den ProSieben zu Ostern als Free-TV-Premiere zeigt, eher beiläufig. Andere Sachen sind wichtiger für das knappe Dutzend neuer Superhelden im Marvel Cinematic Universe. Man kann es Regisseurin Chloé Zhao nicht verdenken, nicht allzu viel Zeit mit der Vergangenheit zu verschwenden. Schließlich soll "Eternals" für den Beginn einer neuen MCU-Ära stehen.

Man muss es ehrlich sagen: "Eternals" ist in gewisser Hinsicht ein gescheiterter Film. Trotz einer Top-Besetzung mit Angelina Jolie und Salma Hayek, mit "Game of Thrones"-Star Kit Harington, mit Harry Styles, Gemma Chan ("Humans") und einigen erfrischenden neuen Gesichtern. Trotz einer Geschichte von kosmischen Ausmaßen. Trotz spektakulärer Effekte. Trotz all dem also, was Marvel-Filme so erfolgreich gemacht hat.

Woran liegt es also? An der undankbaren Aufgabe, eine komplett neue Saga aus dem Boden zu stampfen. Die Avengers haben Maßstäbe gesetzt, sind seid "Endgame" aber (zumindest in der alten Form) Geschichte. Einige vertreiben sich nun die Zeit in Prequels und Serien beim Streamingdienst Disney+, andere warten auf neue Einsatzbefehle.

Zu viel von allem Der Vorteil von Iron Man, Captain America, Black Widow, Thor, Dr. Strange und Co. war, dass sie nach und nach eingeführt wurden und ihre Persönlichkeiten (und Marotten) über viele Jahre hinweg entwickeln konnten. Sie waren wichtige Bausteine, die am Ende ein großes Ganzes ergaben. Die Eternals hingegen treten sofort in gefühlter Divisionsstärke an, bringen ihr eigenes großes Ganzes gleich mit und müssen sich auch noch um Verknüpfungen zu weiteren Marvel-Figuren und sogar zu Thanos' Familie kümmern.

Dieser Gigantismus bremst den Film spürbar aus. Es geht um gottgleiche Eternals, um noch gottgleichere Celestials und um den obergottgleichen Schöpfer von allem, der auf den Namen Arishem hört. Außerdem dabei: Deviants, monströse Kreaturen, die alle Planeten des Universums befallen. Auch auf der Erde gab es sie einst, bis die Eternals ihnen den Garaus machten und als Schutz- und Friedenstruppe auf dem Planeten blieben.

Dort zerstreuten sie sich zwar in alle Winde, waren mit ihren Fähigkeiten aber immer präsent, wie ein kurzer Abriss der Menschheitsgeschichte in Rückblenden zeigt. Angetreten um zu helfen, eine bessere Welt aufzubauen, müssen die Eternals dabei Kriege, Zerstörung, von Menschen gemachtes Leid ertragen. Sie sind eine Art Babysitter für die Menschheit, die sehr schwer zu erziehen ist. Erst recht, wenn man nicht eingreifen darf, wenn sich die Menschen mal wieder die Köpfe einhauen.

Helden sind auch nur Menschen Dass den Eternals auf Befehl von ganz oben die Hände gebunden sind, beantwortet einerseits in entwaffnender Simplizität die Thanos-Frage, wirft andererseits aber viele andere auf. Zum Beispiel, wie man mit Erinnerungen umgeht, ob es Sinn ergibt, sich in Sterbliche zu verlieben, und wie man es mit Befehlen von Göttern halten soll.

"Eternals" mag in mancherlei Hinsicht gescheitert sein, funktioniert als großes Spektakel aber natürlich trotzdem. Was dem Film definitiv gut zu Gesicht steht, ist Chloé Zhaos Auge für Landschaften. Die Oscar-Gewinnerin ("Nomadland") hat viel in natürlichen Kulissen gedreht und erdet den ansonsten stark überladenen Film mit der Wahl authentischer Schauplätze gewissermaßen.

Auch als multiple Charakterstudie überzeugt der Film. Chloé Zhao erzählt sparsam im Humor und ziemlich erwachsen von Liebe und Verrat, von Hoffnung und Enttäuschung. Es gibt sogar eine Sexszene. In einem Marvel-Film! Zhao erkundet in diesen leisen Momenten mit den Eternals das Wesen des Menschlichen. Zweifeln und wütend werden, nicht mehr wissen, wer man eigentlich ist und welchen Sinn das Universum überhaupt macht – am Ende sind Marvels neue Helden auch nur Menschen.

