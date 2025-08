Neue DVD-Veröffentlichungen: "Der Pinguin meines Lebens", "Thunderbolts*" und "Oslo Stories: TRÄUME"

"Ein Pinguin hat mein Leben verändert": Es kommt wohl nicht besonders häufig vor, dass Menschen das ernsthaft von sich erzählen können. Aber im Fall des britischen Lehrers Tom Michell war es wirklich so. Nachdem Michell in den 70er-Jahren in Südamerika durch eine schicksalhafte Fügung in den Besitz eines Magellanpinguins kam, änderte sich alles für den Pädagogen. Und nebenbei auch für viele andere Menschen. Basierend auf Michells 2015 veröffentlichten Memoiren entstand der Film "Der Pinguin meines Lebens". Er erscheint nun ebenso wie der Sci-Fi-Film "Thunderbolts*" und "Oslo Stories: TRÄUME", der dritte Teil einer norwegischen Filmtrilogie, auf DVD und Blu-ray.

"Der Pinguin meines Lebens" (VÖ: 8. August) Argentinien im Jahr 1976: Auf Einladung von Schuldirektor Timothy Buckle (Jonathan Price) reist Tom Michell (Steve Coogan) aus Großbritannien an, um an einem Jungeninternat Englisch zu unterrichten. Kein Alkohol, keine laute Musik, keine Haustiere, heißt es in der Hausordnung. Vor allem das mit den Haustieren wird dann zum Problem. Vor dem Hintergrund des Militärputsches in Argentinien verabschiedet Michell sich zwischenzeitlich nach Uruguay. Und findet dort: Juan Salvador. So nennt er den Pinguin, den er verwaist und ölverschmiert an einem Strand aufgelesen hat und den er schließlich auch mit zurück nach Argentinien nimmt. Pubertierende Jungs unterrichten, die so gar keine Lust auf Schule haben – das ist eine der größten Herausforderungen, die sich Lehrerinnen und Lehrer überhaupt vorstellen können. Aber mit einem Pinguin im Klassenzimmer klappt es ganz gut, wie Michell bald feststellt. Die Knaben lieben Juan Salvador, der nach und nach auch aus dem zynischen Mr. Michell einen besseren Menschen macht. Aber bevor dieser Pinguin Großes bewirken kann, sorgt er erst einmal für großes Chaos. So nimmt eine charmant erzählte Tragikomödie ihren Lauf...

Preis DVD: circa 15 Euro

ES/GB, 2024, Regie: Peter Cattaneo, Laufzeit: 107 Minuten

"Thunderbolts\*" (VÖ: 8. August) Mit "Tunderbolts*" schlägt Disney einen neuen Kurs bei Marvel ein: Der Film, so betonte Disney-CEO Bob Iger, soll zeigen, dass sich Qualität wieder auszahlt. Entsprechend hoch waren die Erwartungen an das Werk. Ähnlich wie "Suicide Squad" von DC erzählt der Film von einer Handvoll Anti-Helden, die sich zusammenschließen müssen, um mit vereinten Kräften die Welt zu retten: Yelena Belova/Black Widow (Florence Pugh), Alexei Shostakov/Red Guardian (David Harbour), Antonia Dreykov/Taskmaster (Olga Kurylenko), John Walker/U.S. Agent (Wyatt Russell), Ava Starr/Ghost (Hannah John-Kamen) und Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan) müssen sich dabei nicht nur allerlei Gefahren, sondern auch ihrer eigenen Vergangenheit stellen.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2025, Regie: Jake Schreier, Laufzeit: 122 Minuten

"Oslo Stories: TRÄUME" (VÖ: 7. August) "Oslo Stories: TRÄUME" ist der Mittelteil einer Filmtrilogie, in der sich der norwegische Regisseur Dag Johan Haugerud mit der Komplexität menschlicher Beziehungen, Sexualität und gesellschaftlichen Normen befasst: Johanne (Ella Øverbye) ist 16 Jahre alt, als sie sich unsterblich in ihre neue Französischlehrerin Johanna (Selome Emnetu) verliebt. Unter dem Vorwand, stricken lernen zu wollen, beginnt Johanne ihre große Liebe zu besuchen. Ihre Gedanken und Gefühle hält sie dabei schriftlich fest. Als ihre Mutter (Ane Dahl Torp) und ihre Großmutter (Anne Marit Jacobsen) die Notizen finden, ist die Aufregung groß ... "Oslo Stories: TRÄUME" wurde am 23. September 2024 in Oslo uraufgeführt. Außerhalb Norwegens war der Film ebenso wie der erste Teil "Oslo Stories: SEHNSUCHT" und "Oslo Stories: LIEBE" erstmals bei der 75. Berlinale 2025 zu sehen.

Preis DVD: circa 17 Euro

NO, 2024, Regie: Dag Johan Haugerud, Laufzeit: 106 Minuten

