Tabukampf in "Als du mich sahst" mit Anne Hathaway

Die Verfilmung des gleichnamigen Buches der auch als Schauspielerin bekannten Robinne Lee, im Originaltitel "The Idea of You", versucht nicht mehr zu sein, als sie ist: eine einfache, wenn auch aufgrund der Konstellation ungewöhnliche Liebesgeschichte, die sowohl tragische, aber auch leichte Noten enthält.

Wenn die wie immer großartige Anne Hathaway, privat zweifache Mutter, mit der coolen Band-Entourage an einem Pool im gemieteten Luxus-Ferienhaus in Südfrankreich "chillt" – eingehüllt in weite Klamotten und hinter einer riesigen Sonnenbrille versteckt – wohnt man Age- und Body-Shaming vom Feinsten bei. Man leidet während der verletzenden Dialoge förmlich mit. Und doch berührt der Film von Michael Showalter ("The Big Sick") auch gerade in den gelungenen Vieraugen-Szenen der beiden Liebenden, die um ihre Beziehung kämpfen.