"Detective Grace - Die Zeit läuft": Kritik zur Krimi-Reihe mit John Simm

Brighton gilt nicht nur als beliebtes Seebad für hippe Londoner, die eine Auszeit von der Metropole brauchen. Nein, die Stadt am Ärmelkanal ist selbst ein Party- und Glücksspieleldorado – und damit natürlich dankbarer Handlungsort britischer Krimis. Allen voran die TV-Serie "Detective Grace", die 2021 an den Start ging und auf den Romanen des einst auch in Hollywood erfolgreichen Krimiautors Peter James basiert. "Doctor Who"-Darsteller John Simm übernimmt darin die Hauptrolle des Ermittlers DS Roy Grace, der mit Hingabe in Brighton ermittelt und verzwickte Kriminalfälle mit paranormalem Touch nicht scheut. Jetzt geht die Reihe auch für die deutschen Zuschauer weiter: Das ZDF zeigt, jeweils am späten Sonntagabend, insgesamt vier neue Folgen als Free-TV-Premiere.