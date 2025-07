"Terra X: Schrecken der Meere – das Rätsel der Monsterwellen": Kritik zur ZDF-Doku

Hohe Wellen, unendlicher Regen und pure Dunkelheit. So stellt man sich die düstere See vor. Doch was passiert, wenn inmitten diesem Naturereignis ein Schiff zu sinken droht? Die neue "Terra-X"-Folge "Schrecken der Meere – das Rätsel der Monsterwellen" (Sonntag, 13. Juli, 19.30 Uhr, im TV oder ab Mittwoch, 9. Juli, 10.00 Uhr, im ZDF streamen) geht dem Phänomen der sogenannten "Monsterwellen" auf den Grund.

Bereits zu Beginn des Beitrags drängt sich eine Erkenntnis auf: Wassermassen umgeben uns, bestimmen unser Klima, formen unsere Küsten. Mehr als zwei Drittel der Erde bestehen aus Wasser, und dennoch tappen wir oft im Dunkeln, wenn es um die Weltmeere geht. Die Erforschung der Ozeane ist in vollem Gange, aber noch lange nicht abgeschlossen. Monsterwellen tat man lange als Seemannsgarn ab. Doch heute erkennt die Forschung ihre Existenz an, dokumentiert ihre Gewalt, analysiert ihre Entstehung. Die "Terra X"-Folge betrachtet das Phänomen sowohl durch die Linse der Wissenschaft als auch aus der Perspektive derjenigen, die diesen Naturgewalten ausgeliefert sind.

"Ein Schlag mit dem Hammer"

Bis zu 35 Meter türmen sich die Wellen auf. Doch wie wachsen sie so gewaltig heran? Wann entstehen sie, wo schlagen sie am häufigsten zu? Kapitän Karl-Ulrich Lampe erinnert sich eindrücklich an seinen Kampf mit der Natur. 2001 überlebte er eine Monsterwelle. "Wenn man in diese Extremgebiete fährt, wie ich das die letzten 25 Jahre gemacht habe, dann regen eine Windstärke sieben oder acht nicht auf", sagt er rückblickend. Doch an jenem Tag eskalierte die Lage. "Mein erster Gedanke war, das war's wohl jetzt", erinnert sich Kapitän Lampe, als eine 30 Meter hohe Welle gegen sein Schiff schlug. Es habe sich angefühlt wie "ein Schlag mit dem Hammer".