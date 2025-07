80 Jahre Rod Stewart: Darum geht's in der ARTE-Doku über Legende

Letztere Erkenntnis wird im neuen Film des Franzosen Olivier Richard in stringenter Erzählung mit atemberaubendem Archivmaterial und viel Prominenz herausgearbeitet. Zeitgenossen wie Glen Matlock (Sex Pistols), Steve Diggle (Buzzcocks), Suzi Quatro, James Litherland (L. J. Baldry Band) und natürlich sein langjähriger Freund und Wegbegleiter Ron Wood reden über Rod Stewart. Geboren wurde er als Sohn schottischer Arbeiter im Norden Londons. Der Celtic Glasgow-Fan interessierte sich fanatisch für Modelleisenbahnen und Fußball. In einem frühen Interviewdokument sagt der begabte Kicker einem Reporter, dass er sich schon eine Fußballkarriere vorstellen könne, dass er aber auch in Bands spielen würde, was ihm auch wichtig sei – und der Fitness am Spieltag leider nicht unbedingt zuträglich.

"Rod Stewart Live at the Royal Albert Hall": Denkwürdiges Konzert im Hyde Park

Superhits wie "Maggie May", "Sailing", "Da Ya Think I'm Sexy?", "Baby Jane", "The First Cut Is The Deepest", "You're In My Heart", "Young Turks", "I Don't Want to Talk About It" oder das Tom Waits-Cover "Downtown Train" zählen zu seinen Markenzeichen-Songs. Einige davon kann man im sehr sehenswerten Konzertfilm "Rod Stewart Live at the Royal Albert Hall" hören, den ARTE im Anschluss an die Doku um 22.45 Uhr sendet und der vom 2. Juli bis 7. August auch in der ARTE-Mediathek steht.