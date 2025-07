"Das Srebrenica Tape": Doku zeigt Alisas Suche nach ihrem Vater

Nach insgesamt vier Stunden Bildmaterial: Plötzlich kein Lebenszeichen mehr

Am schlimmsten ist es, wenn man nicht weiß, was aus geliebten Menschen geworden ist. Menschen, die einfach so und plötzlich aus dem Leben verschwunden sind. So erging es Alisa, die während des Jugoslawienkrieges in Bosnien aufwuchs. Ihre Mutter Serbin, Vater Sejfo Bosnier. Als Alisa, die heute mit eigener Familie in Florida lebt, 1992 zu den Großeltern nach Serbien gebracht wird, geht ihr Vater in seine geliebte Heimat Srebrenica. Die Eltern trennen sich, doch Sejfo schickt der geliebten Tochter Videobotschaften aus Srebrenica. Insgesamt vier Stunden Material kommen so zusammen. Irgendwann hört Alisa nichts mehr vom Vater. Wer Geschichte kennt, weiß warum. 1995 findet in Srebrenica das bis dahin schlimmste Kriegsverbrechen Europas seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges statt. Bosnische Serben um General Ratko Mladić töten über 8.000 muslimische Männer in wenigen Tagen. Alisas Vater Sejfo ist einer von ihnen. Die Gräueltaten in und um Srebrenica können von vor Ort stationierten, aber nur leicht bewaffneten Blauhelmsoldaten nicht verhindert werden. Eine weitere Schande im Zusammenhang mit der "ethnischen Säuberung".