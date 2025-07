Die "Schraubstock-Methode": So treibt Anne Will Politiker in die Enge

16 Jahre lang entlockte Anne Will den Gästen ihres ARD-Talks selbst die heikelsten Details. Im Podcast "Hazel Thomas Hörerlebnis" verriet die Journalistin nun, wie ihr das gelang: "Ich nannte und nenne es 'die Schraubstock-Methode'." Diese sei ihr "Lieblingsmittel", lachte Will: "Das wende ich immer noch an, wenn es Not tut."

Der von ihr erdachte Name des rhetorischen Mittels rühre daher, "dass du immer tiefer schraubst", sagte die einstige Polittalkerin und erklärte den Podcast-Hosts Hazel Brugger und Thomas Spitzer, wie man Interviewpartner immer weiter in die Enge treiben könne: "Du stellst eine Frage. Die muss kurz und klar und gut sein." Wenn das Gegenüber ausweiche und "auf Standardfloskeln" zurückgreife, unterbreche Will und sage: "Die Frage war ja anders – ich wiederhole sie gerne noch mal."

"Und dann kommt der Killer!" Falls die interviewte Person weiterhin nicht antworte und "offenkundig" nicht gewillt sei, dies zu tun, poche die 59-Jährige ein drittes Mal auf ihre Ursprungsfrage: "Du sagst: 'Gut, ein letztes Mal, die Frage war ...' Und dann kommt der Killer!", erzählt Will stolz. Bei dem "Killer" handle es sich um den finalen Kniff: "Du fragst: 'Warum wollen Sie die Frage eigentlich nicht beantworten?'"

Thomas Spitzer staunt. Den Comedian erinnert Wills Interviewtechnik offensichtlich an eine Videospielreihe: "Das ist so, wie wenn man bei 'Mortal Kombat' alle Knöpfe drückt!"

Auch anderthalb Jahre nach dem Ende ihrer Sendung zählt Anne Will noch immer zu den bekanntesten Talkshowmoderatorinnen Deutschlands. Insgesamt 553 Mal stand sie von 2007 bis 2023 für ihre Sendung vor der Kamera und interviewte Politiker, Experten und Wissenschaftler. Mit "Politik mit Anne Will" leitet sie seit April 2024 selbst einen erfolgreichen Podcast, in dem sie mit ihren Gästen über Politik spricht – und wohl auch weiterhin das ein oder andere Mal "die Schraubstock-Methode" anwendet.



