Michael Madsen tot: So starb der "Kill Bill"-Star

Vergangene Woche wurde der Schauspieler Michael Madsen leblos in seinem Haus gefunden. Rettungskräfte eilten nach einem Notruf zur Hilfe, konnten aber vor Ort nur noch den Tod des Hollywoodstars feststellen. Madsen war bekannt für seine Rollen in Kultfilmen wie "Kill Bill", "Reservoir Dogs" und "Donnie Brasco". Nun ist klar, woran der 67-Jährige verstarb.

Michael Madsen begann seine Karriere in den frühen 1980er-Jahren und wurde vor allem durch seine Zusammenarbeit mit dem Regisseur Quentin Tarantino bekannt. Sein Auftritt als "Mr. Blonde" in "Reservoir Dogs" brachte ihm internationale Berühmtheit. Auch in "Thelma & Louise" und "Donnie Brasco" war er in Nebenrollen zu sehen.