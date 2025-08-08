Eddi Murphy witzelt über seinen Oscar-Wunsch: "Ich werde dann alt sein und keine Zähne mehr haben"

Schauspieler Eddie Murphy ist einer der größten Stars der Comedy-Filmszene, seit er 1980 bei Saturday Night Live (SNL) seine ersten TV-Schritte gewagt hatte. Seitdem hat er in einer Reihe erfolgreicher Filme mitgespielt. Als größter Durchbruch gilt seine Rolle in "Beverly Hills Cop". Einen Oscar konnte der heute 64-Jährige bislang aber nicht abstauben. In einem Interview hat er nun verraten, wie er dazu steht.

Anlass des Interviews war Murphys neustes Projekt, die Komödie "The Pickup". Dort geht es um die Geschichte zweier Geld-Transporterfahrer. Neben Murphy übernehmen Keke Palmer und Pete Davidson die Hauptrollen.

Im Gespräch mit "Sky News" betonte Murphy nun, dass Auszeichnungen und Preise nie eine Motivation für ihn waren, bestimmte Filme zu drehen. Er erklärt: "Die Filme sind zeitlos und etwas Besonderes, deshalb laufen sie jahrelang und sind kommerziell erfolgreich." Murphy stellt klar: "Die Resonanz der Leute und die Tatsache, dass der Film so erfolgreich ist, das ist der Preis." Die Filme brachten ihm die Anerkennung der Fans und finanziellen Erfolg. Murphy scherzt: "Wissen Sie, was ich in all den Jahren verdient habe?"

Keke Palmer schwärmt von Schauspiel-Kollegen Eddie Murphy Ablehnen würde er einen Oscar natürlich dennoch nicht. Der "Nur 48 Stunden"-Star wurde bislang nur einmal nominiert – für "Dreamgirls" im Jahr 2007. Sollte es zu einer Auszeichnung kommen, so hat Murphy auf jeden Fall genaue Vorstellungen davon, wie diese ablaufen sollte: "Eines Tages werden sie mir einen dieser Ehren-Oscars verleihen. Wenn ich wirklich alt bin", witzelt er und fügt hinzu: "Und ich werde mich ganz herzlich für diese wunderbare Ehre bedanken. Ich werde dann alt sein und keine Zähne mehr haben." Der Schauspieler betont, er fände es cool, seinen "Ehren-Oscar zu bekommen, wenn ich 90 bin".

Murphys Co-Star Keke Palmer hat für das schauspielerische Talent ihres Kollegen nur lobende Worte übrig: Er sei eine Ikone der Branche, und "Der verrückte Professor" sei ein echter Beweis für sein künstlerisches Können gewesen. Sie erklärt: "Es ist sehr schwer, Menschen zum Lachen zu bringen, und wenn ich an 'Der verrückte Professor' denke, hat Eddie alles gegeben!"

Dass keines seiner Werke bisher ausgezeichnet wurde, sieht sie kritisch und als grundsätzliches Problem in Hollywood: "Ich denke, das ist etwas, das sich in unserer Branche ändern sollte. Komödien sollten genauso prestigeträchtig angesehen werden wie, wenn man jemanden weinen sieht. Denn es ist genauso schwer, jemanden zum Lachen zu bringen."

