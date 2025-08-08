Home News Star-News

Eddi Murphy witzelt über seinen Oscar-Wunsch: "Ich werde dann alt sein und keine Zähne mehr haben"

Oscar-Wunsch

Eddie Murphys ungebrochener Humor und sein Oscar-Traum

08.08.2025, 12.18 Uhr
Eddie Murphy, die Comedy-Ikone, spricht über seinen Wunsch, eines Tages einen Ehren-Oscar zu erhalten. Der Star aus "Beverly Hills Cop" und "Der verrückte Professor" betont, dass ihm die Resonanz der Fans wichtiger ist als Auszeichnungen.
Eddie Murphy
Eddie Murphy hat bisher noch keinen Oscar verliehen bekommen. In einem Interview hat er nun verraten, wie er dazu steht.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Kevin Winter

Schauspieler Eddie Murphy ist einer der größten Stars der Comedy-Filmszene, seit er 1980 bei Saturday Night Live (SNL) seine ersten TV-Schritte gewagt hatte. Seitdem hat er in einer Reihe erfolgreicher Filme mitgespielt. Als größter Durchbruch gilt seine Rolle in "Beverly Hills Cop". Einen Oscar konnte der heute 64-Jährige bislang aber nicht abstauben. In einem Interview hat er nun verraten, wie er dazu steht.

Anlass des Interviews war Murphys neustes Projekt, die Komödie "The Pickup". Dort geht es um die Geschichte zweier Geld-Transporterfahrer. Neben Murphy übernehmen Keke Palmer und Pete Davidson die Hauptrollen.

Im Gespräch mit "Sky News" betonte Murphy nun, dass Auszeichnungen und Preise nie eine Motivation für ihn waren, bestimmte Filme zu drehen. Er erklärt: "Die Filme sind zeitlos und etwas Besonderes, deshalb laufen sie jahrelang und sind kommerziell erfolgreich." Murphy stellt klar: "Die Resonanz der Leute und die Tatsache, dass der Film so erfolgreich ist, das ist der Preis." Die Filme brachten ihm die Anerkennung der Fans und finanziellen Erfolg. Murphy scherzt: "Wissen Sie, was ich in all den Jahren verdient habe?"

Derzeit beliebt:
>>„Der Lehrer“: Was erwartet die Fans in den neuen Folgen mit Hendrik Duryn?
>>Alle Infos zur „Großen Maus-Show“ mit Florian Silbereisen
>>TV-Ikone John Amos verstorben: Ein Leben für die Bühne
>>"Beverly Hills Cop": Axel Foley kehrt auf Netflix zurück! So wird die neue Action-Komödie

Keke Palmer schwärmt von Schauspiel-Kollegen Eddie Murphy

Ablehnen würde er einen Oscar natürlich dennoch nicht. Der "Nur 48 Stunden"-Star wurde bislang nur einmal nominiert – für "Dreamgirls" im Jahr 2007. Sollte es zu einer Auszeichnung kommen, so hat Murphy auf jeden Fall genaue Vorstellungen davon, wie diese ablaufen sollte: "Eines Tages werden sie mir einen dieser Ehren-Oscars verleihen. Wenn ich wirklich alt bin", witzelt er und fügt hinzu: "Und ich werde mich ganz herzlich für diese wunderbare Ehre bedanken. Ich werde dann alt sein und keine Zähne mehr haben." Der Schauspieler betont, er fände es cool, seinen "Ehren-Oscar zu bekommen, wenn ich 90 bin".

Murphys Co-Star Keke Palmer hat für das schauspielerische Talent ihres Kollegen nur lobende Worte übrig: Er sei eine Ikone der Branche, und "Der verrückte Professor" sei ein echter Beweis für sein künstlerisches Können gewesen. Sie erklärt: "Es ist sehr schwer, Menschen zum Lachen zu bringen, und wenn ich an 'Der verrückte Professor' denke, hat Eddie alles gegeben!"

Dass keines seiner Werke bisher ausgezeichnet wurde, sieht sie kritisch und als grundsätzliches Problem in Hollywood: "Ich denke, das ist etwas, das sich in unserer Branche ändern sollte. Komödien sollten genauso prestigeträchtig angesehen werden wie, wenn man jemanden weinen sieht. Denn es ist genauso schwer, jemanden zum Lachen zu bringen."

Scarlett Johanssons Stimme jagt Wölfe in die Flucht
Das US-Landwirtschaftsministerium nutzt Scarlett Johanssons berühmte Streitszene aus "Marriage Story", um Raubtiere zu vertreiben. Mit Erfolg: Die Zahl der Wolfsangriffe ist drastisch gesunken.
Verrückte Methode
Scarlett Johansson

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Oscar" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Von Benoni nach Hollywood: Charlize Therons Aufstieg
Karrierebeginn
Charlize Theron
Die absurde Wohnungssuche der Nina Maler: Zwei erfundene Kinder
"Die Kinderschwindlerin"
"Die Kinderschwindlerin"
Diese Hochzeit droht zu platzen: Wenn Schwiegereltern aufeinander treffen
"Und dann kam Dad"
Und dann kam Dad
Wird Sydney Sweeney das neue Bond-Girl?
Gerüchte
Sydney Sweeney in einem offenen Wagen.
Billy Bob Thornton feiert 70. Geburtstag: Der ungreifbare Hollywood-Star
Vielseitige Meisterwerke
Billy Bob Thornton
Jamie Lee Curtis findet harte Worte für Schönheitsindustrie
„Generationen von Frauen wurden entstellt“
Jamie Lee Curtis trägt eine Sonnenbrille und lächelt.
Trauer um Loni Anderson: Sie leistete Pionierarbeit in der Darstellung von Frauen
Sie wurde 79 Jahre alt
Loni Anderson
Die Schattenseite von Los Angeles: Das Elend von Skid Row
"USA extrem: Obdachlos in Los Angeles"
"USA extrem: Obdachlos in Los Angeles"
Kultureller Roadtrip: "Nicht ganz koscher" im Ersten
"Nicht ganz koscher – No Name Restaurant"
Nicht ganz koscher
Volker Brandt: So sieht die deutsche Stimme von Michael Douglas heute aus
Synchron-Ikone
Volker Brandt
Jeannine Michaelsen über ihre Jugend in den 90ern: "Jetzt packe ich mir das Leben"
Nostalgie
Red Carpet Arrivals - German Television Award In Cologne
Rückkehr des Bergdoktors: Mark Keller tanzt wieder!
Tanz-Comeback
"Let's Dance"
Heidi Klum zu ihrem Halloween-Kostüm: "Ich werde extra hässlich sein"
Halloween-Planung
Heidi Klum
Brandon Blackstock mit 48 Jahren verstorben
Trauer um Blackstock
Brandon Blackstock und Kelly Clarkson
Neue DVD-Highlights: Spannende Filme für Zuhause
DVD-Neuerscheinungen
"Black Bag - Doppeltes Spiel"
Emotionaler Start: Lorenz Büffels neues Leben auf Kabel Eins
Familienleben
"Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer"
Thomas Müller wechselt zu Vancouver Whitecaps: Hier kann man die MLS verfolgen
Müllers MLS-Abenteuer
Thomas Müller
Daniel Küblböcks letzte Tage im Fokus: ARD-Doku enthüllt neue Details
Tragischer Tod
Daniel Küblböck
Spektakuläre Fahrstuhl-Show: Söder im Kreuzverhör
"heute-show extra – Next Stop Köster"
heute-show extra - Next Stop Köster
Ein Held erwacht aus der Finsternis
"Batman Begins"
Batman Begins
Eine Begegnung, die Leben verändert
"Trapps Sommer"
Trapps Sommer
"Top Dog Germany" startet neue Staffel mit Victoria Swarovski
"Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands"
Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands
Top-Duelle und packende 3. Liga-Action im August!
Die Fußball-Kracher bei MagentaSport
Harry Kane mit der Meisterschale und Medaille
Das "Sommerhaus der Stars" 2025: Diese Promi-Paare sind dabei!
Auch Krimi-Star dabei
Jochen und Tina Horst
Pool-Unfall: Bachelor Martin Braun verletzt sich bei den Dreharbeiten!
„Die Bachelors“
RTL-Bachelor Martin Braun streift sich sein Sakko über die Schulter.
Darum sitzt Waldi bei „Bares für Rares“ immer links
Waldis Rituale
Trödel-Händler Waldi Lehnertz gehört seit 2013 zum „Bares für Rares"-Händler-Team.
Louis Klamroth mit neuer Show – “Press Play” exklusiv in der ARD-Mediathek
Neue Politik-Show
Louis Klamroth
Brandanschlag auf die Maus: Deutschland zeigt Herz
Maus-Solidarität
Die Sendung mit der Maus
Martina Reuter: "Ich möchte nicht mehr so sein"
Gewichtsverlust
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Kino-Highlights: "Freakier Friday", "Was uns verbindet" und "Weapons"
Kino-Neustarts
Freakier Friday