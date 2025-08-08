Home News TV-News

Thomas Müller jetzt bei den Vancouver Whitecaps - hier kann man die MLS sehen

Müllers MLS-Abenteuer

Thomas Müller wechselt zu Vancouver Whitecaps: Hier kann man die MLS verfolgen

08.08.2025, 10.39 Uhr
Thomas Müller wechselt von Bayern München zu den Vancouver Whitecaps in die MLS. Für deutsche Fußballfans gibt es alle Spiele der Liga live bei AppleTV+. Weitere Stars wie Lionel Messi und Marco Reus sind ebenfalls in der Liga aktiv.
Thomas Müller
Zuletzt gastierte Thomas Müller mit dem FC Bayern München in den USA bei der Klub-WM. Jetzt wechselte der Angreifer in die MLS.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Kevin C. Cox

Es wird für viele Fans ein ungewohnter Anblick sein: Thomas Müller trägt ab sofort das Trikot des kanadischen Vereins Vancouver Whitecaps FC. Der Angreifer hat in seiner bisherigen Karriere 756 Spiele für den FC Bayern München absolviert und 131 für die deutsche Nationalmannschaft. Mit seinem Wechsel in die Major League Soccer, kurz MLS, öffnet sich für den Oberbayern ein neues Kapitel. Der 35-Jährige erhält beim Klub aus der kanadischen Metropole einen Vertrag bis Ende 2026.

"Whitecaps – let's make history", kommentierte Müller in einem auf Social Media verbreiteten Video den Wechsel. In einer Klub-Mitteilung wird der langjährige FCB-Fan-Liebling zitiert: "Ich freue mich darauf, nach Vancouver zu kommen und diesem Team zu helfen, die Meisterschaft zu gewinnen."

Was kostet der MLS Seson Pass bei AppleTV+?

Wie nah Thomas Müller dem ambitionierten Ziel im Lauf der aktuellen Spielzeit kommt, können auch Fußball-Fans aus Deutschland im TV verfolgen. Die Übertragungsrechte an der MLS hat aktuell der Streaming-Anbieter AppleTV+ inne. Alle Spiele der laufenden Saison können dort live und exklusiv mit dem kostenpflichtigen "MLS Season Pass" verfolgt werden.

Die Kosten dafür belaufen sich auf 14,99 Euro pro Monat oder 99 Euro für die gesamte Saison, wenn man kein Apple TV+-Abonnement hat. Für Abonnenten ist der Pass etwas günstiger: 12,99 Euro pro Monat respektive 79 Euro pro Saison.

Die MLS ist die höchste Spielklasse im US-amerikanischen und kanadischen Fußball der Männer. Die Regular Season ist aktuell wegen des League Cups bis 31. August unterbrochen und wird am 19. Oktober enden. Es folgen die Play-Offs. Das Finale ist noch nicht terminiert.

Diese Top-Stars spielen in der MLS

An der MLS-Saison 2025 nehmen 27 Mannschaften aus den USA und drei aus Kanada teil. Außer auf Thomas Müller darf sich das Publikum auch über viele weitere namhafte Spieler freuen. Unter anderem spielen dort Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets und Jordi Alba (alle Inter Miami). Der bis dato bekannteste deutsche MLS-Profi ist der Ex-Dortmunder Marco Reus bei LA Galaxy. Ins All-Star Game wurde zuletzt Hany Mukhtar von Nashville SC berufen, der gebürtige Berliner ist ehemaliger Profi von Hertha BSC.

