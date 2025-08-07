Evelyn Burdecki machte mit Partner Schluss – aus verrücktem Grund!

Laura Karasek und Evelyn Burdecki haben es sich in ihrem Podcast "Was stimmt nicht mit uns?" zur Aufgabe gemacht, neben ihren eigenen Problemen auch die Fragen und Anliegen ihrer Zuhörerschaft zu besprechen. In der neusten Folge ging es unter anderem um Online-Dating und enttäuschte Liebe. Ein Thema, zu dem sowohl Karasek als auch Burdecki durchaus skurrile Anekdoten beisteuern konnten.

So wollte eine Zuhörerin von den beiden Hosts wissen, ob es in der heutigen Zeit von Online-Dating-Plattformen überhaupt noch eine Chance auf "die echte Liebe" gibt. Evelyn Burdecki gibt sich zunächst ermutigend, betont, sie habe einige Freunde, die sich online via Instagram gefunden und verliebt hätten. Von einem Beispiel dafür, wie es besser nicht laufen sollte, konnte sie aber auch berichten.

Demnach habe eine ihrer Freundinnen einst online Bekanntschaft mit einem "Zahnarzt aus Köln" gemacht. Dieser habe beim Treffen dann allerdings überhaupt nicht den Fotos auf seinem Profil entsprochen. "Der stand dann vor ihr und der war viel kleiner, der war drei Köpfe kleiner als auf dem Bild!", berichtet Burdecki. "Es heißt ja auch, Männer lügen wahnsinnig häufig über die Größe auf Dating-Plattformen", merkt Karasek an, gesteht aber im gleichen Atemzug, dass auch sie eine Vorliebe für größere Männer habe: "Ich gebe zu, ich hab noch nie in meinem ganzen Liebesleben einen Typen gedatet, der kleiner war als ich", so die 43-Jährige.

"Es kam jetzt gerade alles wieder hoch" Das Eingeständnis ihrer Podcast-Partnerin ermutigt Evelyn Burdecki dann ebenfalls zu einer Beichte. Wie sie zugibt, habe sie sogar schon einmal wegen eines äußeren "Makels" die Beziehung zu einem Mann beendet. "Ich hatte auch mal einen Mann mit ganz kleinen Fingern. Das fand ich unerträglich!", platzt es aus ihr heraus.

Die 36-Jährige gesteht: "Das war wirklich so ein Abtörner!" Die kleinen Finger ihrer ehemaligen Liebschaft haben sie so sehr gestört, dass sie die Beziehung schließlich sogar beendete: "Ich konnte es einfach nicht mehr. Ich habe Schluss gemacht, weil dieser Mann diese kleinen Finger hatte. Es tut mir leid", erklärt sie und führt dann weiter aus: "Auch, als wir intim waren, war das ganz komisch, mit diesen kleinen Fingern. Ich geh jetzt nicht ins Detail ..."

Ein wenig schlechtes Gewissen scheint die Blondine dennoch zu haben. "Er kann auch nichts dafür, aber ich muss das jetzt ansprechen. Es kam jetzt gerade alles wieder hoch", erklärt sie sichtlich aufgewühlt. Laura Karasek reagiert mit Verständnis. Denn die Moderatorin hat selbst eine ganz ähnliche Anekdote erlebt: "Ich hab auch mal jemanden verlassen, weil ich die Zähne nicht mochte", erinnert sich Karasek.

Am Ende wollen die beiden Frauen den Podcast aber auf einer hoffnungsvollen Note beenden. Denn die "wahre Liebe" , da sind sich beide Frauen sicher, gibt es auch noch heute. "Man kann noch echte Liebe finden", betont Karasek. Burdecki appelliert an die Zuhörerinnen, sich von gescheiterten Beziehungen und Vertrauensbrüchen nicht entmutigen zu lassen: "Man darf auch nicht so negativ durchs Leben gehen (...) Man muss versuchen, sich zu heilen (...) Lasst die Liebe zu!"