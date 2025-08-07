Home News TV-News

"Terra X History: Im Schatten der Bombe": Doku zum 80. Hiroshima-Jahrestag

"Terra X History: Im Schatten der Bombe – 80 Jahre Hiroshima"

80 Jahre nach Hiroshima: Terra X beleuchtet die nukleare Bedrohung

07.08.2025, 09.19 Uhr
von Hans Czerny
Die Terra X Doku "Im Schatten der Bombe" beleuchtet die nukleare Bedrohung seit Hiroshima und Nagasaki. Dirk van den Berg und Pascal Verroust zeigen, wie die Angst vor der Bombe bis heute anhält und welche Folgen Atomtests weltweit hatten.
Im Schatten der Bombe - 80 Jahre Hiroshima
Am 1. März 1954 zündeten die USA auf dem Bikini-Atoll im Pazifik die bis heute stärkste amerikanische Wasserstoffbombe. Mit 15 Megatonnen war "Bravo" dreimal stärker als geplant und 1.000-mal stärker als die Hiroshima-Bombe. Ihr katastrophaler radioaktiver Fallout war um ein Vielfaches höher als vorausgesehen.  Fotoquelle: ZDF / United States Air Force / United States National Archives
Im Schatten der Bombe - 80 Jahre Hiroshima
Am 06. August 1945, um 08.15 Uhr, wurde über Hiroshima die erste Atombombe ausgelöst. Kurz zuvor, am 16. Juli, hatten die USA bei Los Alamos erstmals erfolgreich eine Atombombe gezündet.   Fotoquelle: ZDF / Harry Mimura, United States Air Force
Im Schatten der Bombe - 80 Jahre Hiroshima
Bei der "Operation Hardtack" führten die USA vom 28. April bis zum 18. August 1958 insgesamt 35 Atomtests durch. Die Testserie verzeichnete zu diesem Zeitpunkt mehr nukleare Detonationen als alle vorherigen nuklearen Explosionen im Pazifik.  Fotoquelle: ZDF / United States Air Force / United States National Archives
Im Schatten der Bombe - 80 Jahre Hiroshima
Ende 1951 fanden in der Wüste Nevadas im Rahmen der "Operation Buster-Jangle" insgesamt sieben Kernwaffentests statt. Sechs davon oberirdisch, einer unterirdisch.  Fotoquelle:  ZDF / Lookout Mountain Laboratory / United States Department of Energy
Im Schatten der Bombe - 80 Jahre Hiroshima
Auf der Insel Runit im nordöstlichen Teil der Marshallinseln befindet sich der so genannte "Runit Dome": unter einer Betonkuppel mit einem Durchmesser von 120 Metern lagern über 100.000 Kubikmeter radioaktiver Abfälle der zwischen 1946 und 1958 auf den Marshallinseln durchgeführten Atomtests der USA.  Fotoquelle: ZDF / Chewy Lin, Majuro / OutreMer Film GmbH

Die Zerstörungskraft der Bomben auf Hiroshima und Nagasaki am 06. und 09. August 1945 war schrecklich. Die USA wollten den Krieg mit Hitler-Deutschland verkürzen und die blutige Invasion Japans verhindern. Etwa 140.000 Menschen starben in Hiroshima sofort, in Nagasaki sollen es 74.000 gewesen sein. Unzählige starben durch Verstrahlungen, litten an Krebs, es gab Verbrennungen, Missbildungen und Fehlgeburten. Die 90-minütige Doku "Terra X History: Im Schatten der Bombe – 80 Jahre Hiroshima" von Dirk van den Berg und Pascal Verroust konzentriert sich indessen weniger auf die Katastrophen von damals. Im Hinblick auf Putins neuerliche leichtfertige Drohungen beschreibt sie vor allem die wiederkehrende Angst vor der Bombe und die Versuche, sich ihrer zu erwehren.

ZDF
Terra X History: Im Schatten der Bombe – 80 Jahre Hiroshima
Doku • 06.08.2025 • 22:15 Uhr

Die Angst vor der Atombombe verging nie wieder

Seit 1945, als Amerika die bedingungslose Kapitulation Japans erzwang, wurde nie mehr der berühmte "rote Knopf" gedrückt, mit dem der Befehl zum Einsatz einer Atombombe gegeben werden konnte. Schon damals hatte ein Großteil der Erbauer nicht mit einem tatsächlichen Einsatz gerechnet, bis der Befehl zum Einsatz dann doch durch den Roosevelt-Nachfolger Harry S. Truman nur kurz nach dem erfolgreichen Test bei Los Alamos am 16. Juli 1945 gegeben wurde. Die Angst vor der Atombombe, sie verging nie wieder und bestimmte vor allem den Kalten Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion.

"Die Frage der Abschreckung stellt sich heute neu. Im Kalten Krieg und danach standen die NATO-Partner ohne Vorbehalte unter dem atomaren Schutzschild der USA. Dies hat Donald Trump infrage gestellt und Europa, auch Deutschland, damit herausgefordert", sagen die deutsch-französischen Autoren des Beitrags. Sie verweisen aber auch auf "mehr als 2.000 Nukleartests", die seit Hiroshima im nuklearen Wettrüsten in allen Teilen der Welt gestartet wurden. Acht Staaten, darunter führend die USA und die Sowjetunion, führten bisher Atomwaffenversuche an "geschützten" Orten, in Wüsten wie der Nevada-Wüste und auf Atollen (Marshallinseln) durch. Verstrahlungen führten zu zahlreichen Folgeschäden bei Menschen und Tieren, Landstriche wurden verseucht.

Atomtests der USA verursachten über 100.000 Kubikmeter radioaktive Abfälle

Am 1. März 1954 zündeten die USA auf dem Bikini-Atoll im Pazifik die bis heute stärkste amerikanische Wasserstoffbombe. Mit 15 Megatonnen war "Bravo" dreimal stärker als geplant und 1.000-mal stärker als die Hiroshima-Bombe. Ihr katastrophaler radioaktiver Fallout war um ein Vielfaches höher als vorausgesehen. Bei der "Operation Hardtack" führten die USA vom 28. April bis zum 18. August 1958 insgesamt 35 Atomtests durch. Die Testserie verzeichnete zu diesem Zeitpunkt mehr nukleare Detonationen als alle vorherigen nuklearen Explosionen im Pazifik. Auf der Insel Runit im nordöstlichen Teil der Marshallinseln befindet sich der so genannte "Runit Dome": unter einer Betonkuppel mit einem Durchmesser von 120 Metern lagern über 100.000 Kubikmeter radioaktiver Abfälle der zwischen 1946 und 1958 auf den Marshallinseln durchgeführten Atomtests der USA.

Inzwischen werden die Versuche zum größten Teil unterirdisch durchgeführt. Aber auch diese sollen durch ein weltweites Testverbot verhindert werden. Entsprechende Verträge wurden jedoch noch immer nicht von allen Atommächten unterzeichnet.

"Im Schatten der Bombe" berichtet von der verheerenden Zerstörung atomarer Waffen unter der Mitwirkung namhafter Wissenschaftler, aber auch von Opfern und Betroffenen, die unter den atomaren Versuchen noch immer zu leiden haben.

Terra X History: Im Schatten der Bombe – 80 Jahre Hiroshima – Mi. 06.08. – ZDF: 22.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
