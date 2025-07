Promi-Hackerangriff: Katja Krasavice und Evelyn Burdecki betroffen

Vor wenigen Tagen meldete sich Katja Krasavice in Tränen aufgelöst bei ihren Fans auf TikTok. Der Grund: Sie wurde gehackt!

"Leute, ich wünschte, es wäre Fake, oder Spaß, aber es ist wirklich so: Ich komme nicht mehr in meinen Instagram-Account rein!", weint die Rapperin in die Kamera. Die 28-Jährige wurde aus ihrem Konto geschmissen und kann sich seitdem nicht mehr einloggen. Anstelle ihres Profils erscheine nur noch die Fehlermeldung, dass ihr Konto nicht gefunden wurde.