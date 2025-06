Christoph Waltz auf Kopfgeldjagd: Ein Oscarpreisträger im Wilden Westen

Kopfgeldjäger im Wilden Westen – das war Christoph Waltz schon in Tarantinos "Django Unchained". In der Free-TV-Premiere "Dead for a Dollar" ist er nun in einer ganz ähnlichen Rolle zu sehen.

Dead for a Dollar Western • 30.06.2025 • 22:15 Uhr

Für seine Rolle als Kopfgeldjäger Dr. King Schultz in Quentin Tarantinos "Django Unchained" wurde Christoph Waltz 2013 als bester Nebendarsteller mit dem Oscar ausgezeichnet. Rund zehn Jahre später wagte der österreichische Hollywood-Star sich erneut an eine solche Rolle: In dem prominent besetzten Western "Dead for a Dollar" (2022) von Regisseur und Autor Walter Hill verkörpert Waltz den Kopfgeldjäger Max Borlund, der 1897 einen komplizierten Auftrag im Grenzgebiet zu Mexiko annimmt. Das ZDF zeigt den Film im Rahmen der "Montagskino"-Reihe als Free-TV-Premiere.

Von der US-amerikanischen Stadt Santa Fe soll Borlund ins benachbarte Mexiko aufbrechen, um Rachel Price (Rachel Brosnahan) aufzuspüren, die Ehefrau des Geschäftsmanns Nathan Price (Hamish Linklater). Angeblich wurde die junge Frau von dem Army-Deserteur Elijah Jones (Brandon Scott) entführt, die Rede ist von einer Lösegelderpressung. Doch es gibt Zweifel an dieser Geschichte. Da bei Erfüllung des Auftrags ein hübsches Sümmchen lockt, macht sich Borlund dennoch auf den Weg. Noch ahnt er nicht, dass sein alter Gegenspieler Joe Cribbens (Willem Dafoe) ebenfalls in der Nähe ist und eine alte Rechnung begleichen will ...

Dead for a Dollar – Mo. 30.06. – ZDF: 22.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.