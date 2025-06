"heute SHOWNAL – Larissa ihr Sommer!": Kritik zur ZDF-Sendung mit Martina Hill

Die prollige Beauty- und Lifestyle-Bloggerin Larissa zählt zu Martina Hills beliebtesten Figuren in der ZDF-"heute-show". Nach einem Jahresrückblick im Dezember darf Hill alias Larissa nun die wichtigsten Fragen für die kommenden Monate klären – was sind die coolsten Urlaubsorte, und was trägt man am Strand?

"heute SHOWNAL – Larissa ihr Sommer!" Satireshow • 27.06.2025 • 22:30 Uhr

Die ZDF-Nachrichtensatire "heute-show" ist seit 2009 ein Garant für gute Einschaltquoten und jede Menge Lacher. Einen Anteil daran haben neben Moderator Oliver Welke vor allem dessen zahlreiche Sidekicks, darunter Fabian Köster, Lutz van der Horst, Carolin Kebekus oder Valerie Niehaus als Außenreporter und -reporterinnen sowie Dietrich Hollinderbäumer und Hans-Joachim Heist als sarkastische oder wütende Kommentatoren. Vor allem aber auch sie: Martina Hill, für viele Fans die lustigste Frau Deutschlands. In dieser Funktion tritt sie in der "heute-show" in unterschiedlichsten Rollen auf. Eine davon ist die prollig-überdrehte, naive und eher bildungsferne "Netzreporterin" Larissa ("Hallo liebe Leute, isch bin es, eure Larissa!"), Bloggerin für Mode-, Schönheits- und Lifestyle-Themen aller Art. Als Larissa, die sie bereits in "switch reloaded" verkörperte, tritt Hill seit 2017 in der "heute-show" Show auf.

Zum Jahresende 2024 erhielt Hill als Larissa ihre erste eigene Show, den ganz besonderen satirischen Jahresrückblick "heute SHOWNAL – Larissa ihr Jahr!". Dabei ging es, klar, anders als in anderen Jahresrückblicken weniger um das große Weltgeschehen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft als um ihre etwas oberflächlicheren Lieblingsthemen. Statt zurück blickt Larissa nun am späten Freitagabend – auf dem Sendeplatz der "heute-show", die sich in der Sommerpause befindet – in "heute SHOWNAL – Larissa ihr Sommer!" auf aktuelle Themen und Trends der heißen Monate. Urlaubsempfehlungen, allerdings vermutlich wenig hilfreiche, holt sich Larissa per Liveschalte auch von Olaf Schubert. Weitaus mehr Gespür für Trends und Mode hat dagegen ihr Gast und Idol Jorge González.

"Mandy Hausten" begeistert mit ihrem sächsischen Dialekt Martina Hill kann in der Show einmal mehr alle Register ihres komödiantischen Könnens ziehen und schlüpft dabei auch in weitere ihrer "heute-show"-Rollen, darunter die der "Mandy Hausten", die mit ihrem wohlbekannten sächsischen Dialekt ihre spießig-linken Kommentare zum Geschehen abgeben wird.

Eine witzige Randnotiz: Das ZDF verortet die Show unter den Genres "Kleinkunst/Kabarett, Slapstick, Ulk, Humor" ...

"heute SHOWNAL – Larissa ihr Sommer!" – Fr. 27.06. – ZDF: 22.30 Uhr