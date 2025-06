„Smoke“ ab 27. Juni: Taron Egerton in düsterer Brandstifter-Serie

In "Smoke" lodern die Flammen in alle Richtungen. Die Serie ist viel mehr ist als ein Krimi: Verantwortlich zeichnet Dennis Lehane, dessen erfolgreich verfilmte Romane "Gone Baby Gone", "Moonlight Mile", "Shutter Island" und "Mystic River" komplexe Sozial- und Psychostudien sind. Zuletzt hatte Lehane die grandiose Serienkiller-Serie "In With The Devil" (ebenfalls Apple TV+) mit Taron Egerton in der Hauptrolle verantwortet.