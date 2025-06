Nicht „Terminator“: Mit dieser Komödie verdiente Arnold Schwarzenegger am meisten

Arnold Schwarzenegger hat ein beeindruckendes Vermögen von rund 750 Millionen Dollar angehäuft, davon über 400 Millionen als Schauspieler, wie "Celebrity Networth" berichtet. In einem Gespräch mit Andy Cohen auf "Watch What Happens Live" sprach der österreichische Ex-Gouverneur und Schauspieler über den Film, der ihm das meiste Geld einbrachte.