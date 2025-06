Urlaubsstimmung bei „Bares für Rares“ – Horst Lichter im Bikini polarisiert im Netz

Passend zur warmen Jahreszeit hat die Social-Media-Redaktion der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" auf Instagram sommerliche Schnappschüsse von Horst Lichter veröffentlicht. Dass der Moderator auf einem Foto in einem Bikini zu sehen ist, gefiel nicht allen Nutzern.

Während "Bares für Rares" im Nachmittagsprogramm des ZDF vor allem ältere Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht, richten sich die Social-Media-Kanäle der Trödelshow an ein jüngeres Publikum. Beinahe täglich finden sich auf Instagram und TikTok neue "Bares für Rares"-Memes und -Reels. Mal sind darin die Expertinnen und Experten der Sendung zu sehen, mal die Händlerinnen und Händler. Am häufigsten im Fokus der Scherze steht jedoch Moderator Horst Lichter.

So auch in dem Beitrag, der am Dienstag auf dem offiziellen "Bares für Rares"-Instagram-Account veröffentlicht wurde. "Welcher Urlaubs-Horst bist du?" ist auf dem ersten Slide der Bilderstrecke zu lesen, die den Moderator in verschiedensten Urlaubssituationen zeigt. "Horst Schlemmer" heißt es etwa, wenn der 63-Jährige auf einer Foto-Collage unter anderem Eis, Kaffee und Wein genießt. Ein anderer "Urlaubs-Horst" ist der "Souvenirladen-Dauergast". Passend dazu: ein Foto aus einer "Bares für Rares"-Folge, in der Lichter einen Sombrero trägt.

Unmut in der Kommentarspalte: "Muss das sein?" Die meisten Fans begeistert die "Urlaubs-Horst"-Sammlung. "Diese Instagramseite hält mich am Leben", kommentierte eine Nutzerin. Ein Zuschauer befand: "Horst Lichter sieht in jedem dieser Bilder so süß aus." Ausgerechnet der Schnappschuss, den eine Userin als "Bild für die Götter" bezeichnete und der einen weiteren Fan zu dem Urteil veranlasste, Lichter sehe "im Bikini super aus", sorgte bei einem anderen Kommentator jedoch für Unmut.

"Also mal ehrlich, wer will so einen fast nackten, nicht gerade hübschen Körper sehen?", echauffierte sich dieser über ein Foto, das den beliebten Moderator und Koch in einem Bikini zeigt ("Falsche Sachen eingepackt"-Horst). "Muss das sein?", ärgerte sich der Nutzer. "Und was soll das auslösen? Aber wenn man denkt, es geht nicht peinlicher, dann kommt Lichter und setzt an Geschmacklosigkeit noch einen drauf."

Zustimmung von anderen Nutzern erhielt der erzürnte Follower nicht. Lediglich ein User antwortete kurz und knapp auf den tadelnden Kommentar: "Mimimi."