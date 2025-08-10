"Knock at the Cabin": Der Horrorfilm auf ProSieben mit Ben Aldridge

Eine kleine Familie – zwei Väter und eine Tochter – macht Urlaub weit draußen in der Natur, und dann liegt es plötzlich an ihnen, die ganze Welt vor dem Untergang zu bewahren. Das klingt zunächst vielleicht absurd, aber es passt zu M. Night Shyamalan. Seit vielen Jahren findet der US-Filmemacher ("The Sixth Sense") seine Inspiration irgendwo zwischen Mystery, Endzeit-Horror und schrägen sozialen Dystopien. Mit "Knock at the Cabin" präsentiert der umstrittene Regisseur, Autor und Produzent nun seinen neuen großen Wurf. Auch diesmal wieder mit einer total abgedrehten Wendung am Ende?

Knock at the Cabin Thriller • 10.08.2025 • 22:20 Uhr

Dass das alles nur ein Witz sei, hoffen in jedem Fall Eric (Ben Aldridge) und Andrew (Jonathan Groff). Mit ihrer Adpotivtochter Wen (Kristen Cui) haben die beiden sich in einer Waldhütte eingenistet, gleich in der Nähe liegt ein idyllischer kleiner See. So lässt sich Urlaub machen! Doch dann stehen plötzlich ein paar seltsame Gestalten vor der Tür, die irgendetwas von der Apokalypse erzählen. Klopf, klopf, bitte aufmachen!

Dave Bautista als sanftmütiger Riese in heiliger Mission Das Quartett, angeführt von Leonard (Dave Bautista), dringt gewaltsam in die Hütte der kleinen Familie ein und nimmt diese gefangen. Hier geht es nicht nur um Geschwurbel, sondern um den vermeintlich "wichtigsten Job in der Geschichte der Welt". Mit ruhiger Stimme, ja fast schon mit Bedauern erklärt Leonard, dass es ihm das Herz breche, was er hier und heute tun müsse. Und doch stellt er Eric und Andrew vor eine Entscheidung: Sie müssen ein Familienmitglied opfern, ansonsten geht angeblich die ganze Welt unter.

Vom Setting in den unheimlichen Wäldern Nordamerikas bis zum vielleicht (oder vielleicht auch nicht) drohenden Untergang der Menschheit: "Knock at the Cabin" bringt viel von dem mit, was M. Night Shyamalans Filme seit jeher auszeichnen. Einen ganz besonderen Trumpf hat er diesmal aber auch mit Dave Bautista. Bislang trat der frühere Wrestling-Star zumeist in Berserker-Rollen auf, etwa als Drax in "Guardians of the Galaxy". Hier aber versucht er es mal mit mehr Mimik und mehr Nuancen. Ein sanftmütiger Riese, unterwegs in heiliger Mission, freundlich aber bestimmt – ein Typ, der in Erinnerung bleibt. Außerdem erwähnenswert: "Harry Potter"-Star Rupert Grint ist als einer der vier Einbrecher in einer Nebenrolle zu sehen.

Knock at the Cabin – So. 10.08. – ProSieben: 22.20 Uhr

