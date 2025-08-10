Home News TV-News

"Knock at the Cabin": Der Horrorfilm auf ProSieben mit Ben Aldridge

"Knock at the Cabin"

Unheimliche Gestalten: Rettet eine Familie die Welt?

10.08.2025, 06.35 Uhr
von Jonas Decker
In "Knock at the Cabin" von M. Night Shyamalan muss eine Familie die Welt retten, als unheimliche Gestalten in ihre Waldhütte eindringen. ProSieben zeigt den Film als Free-TV-Premiere.
Knock at the Cabin
In "Knock at the Cabin" kann Regisseur und Drehbuchautor M. Night Shyamalan auf einen besonderen Trumpf zurückgreifen: Dave Bautista (dritter von links), der sich diesmal nicht als bloßer Haudrauf, sondern als sanftmütiger Riese präsentiert.   Fotoquelle: ProSieben/2023 Universal Studios
Knock at the Cabin
Jemand in ihrer Familie muss geopfert werden, damit die Welt nicht untergeht: Leonard (Dave Bautista) bringt der kleinen Wen (Kristen Cui) so schonend wie möglich bei, was da in der Hütte vor sich geht.   Fotoquelle: ProSieben/2023 Universal Studios
Knock at the Cabin
Eric (Jonathan Groff) wollte eigentlich nur einen kleinen idyllischen Familienurlaub im Wald, jetzt steht plötzlich das Schicksal der gesamten Menschheit auf dem Spiel.  Fotoquelle: ProSieben/2023 Universal Studios
Knock at the Cabin
Bekanntes Gesicht: Auch "Harry Potter"-Star Rupert Grint konnte eine Rolle in "Knock at the Cabin" ergattern.  Fotoquelle: ProSieben/2023 Universal Studios

Eine kleine Familie – zwei Väter und eine Tochter – macht Urlaub weit draußen in der Natur, und dann liegt es plötzlich an ihnen, die ganze Welt vor dem Untergang zu bewahren. Das klingt zunächst vielleicht absurd, aber es passt zu M. Night Shyamalan. Seit vielen Jahren findet der US-Filmemacher ("The Sixth Sense") seine Inspiration irgendwo zwischen Mystery, Endzeit-Horror und schrägen sozialen Dystopien. Mit "Knock at the Cabin" präsentiert der umstrittene Regisseur, Autor und Produzent nun seinen neuen großen Wurf. Auch diesmal wieder mit einer total abgedrehten Wendung am Ende?

ProSieben
Knock at the Cabin
Thriller • 10.08.2025 • 22:20 Uhr

Dass das alles nur ein Witz sei, hoffen in jedem Fall Eric (Ben Aldridge) und Andrew (Jonathan Groff). Mit ihrer Adpotivtochter Wen (Kristen Cui) haben die beiden sich in einer Waldhütte eingenistet, gleich in der Nähe liegt ein idyllischer kleiner See. So lässt sich Urlaub machen! Doch dann stehen plötzlich ein paar seltsame Gestalten vor der Tür, die irgendetwas von der Apokalypse erzählen. Klopf, klopf, bitte aufmachen!

Dave Bautista als sanftmütiger Riese in heiliger Mission

Das Quartett, angeführt von Leonard (Dave Bautista), dringt gewaltsam in die Hütte der kleinen Familie ein und nimmt diese gefangen. Hier geht es nicht nur um Geschwurbel, sondern um den vermeintlich "wichtigsten Job in der Geschichte der Welt". Mit ruhiger Stimme, ja fast schon mit Bedauern erklärt Leonard, dass es ihm das Herz breche, was er hier und heute tun müsse. Und doch stellt er Eric und Andrew vor eine Entscheidung: Sie müssen ein Familienmitglied opfern, ansonsten geht angeblich die ganze Welt unter.

Vom Setting in den unheimlichen Wäldern Nordamerikas bis zum vielleicht (oder vielleicht auch nicht) drohenden Untergang der Menschheit: "Knock at the Cabin" bringt viel von dem mit, was M. Night Shyamalans Filme seit jeher auszeichnen. Einen ganz besonderen Trumpf hat er diesmal aber auch mit Dave Bautista. Bislang trat der frühere Wrestling-Star zumeist in Berserker-Rollen auf, etwa als Drax in "Guardians of the Galaxy". Hier aber versucht er es mal mit mehr Mimik und mehr Nuancen. Ein sanftmütiger Riese, unterwegs in heiliger Mission, freundlich aber bestimmt – ein Typ, der in Erinnerung bleibt. Außerdem erwähnenswert: "Harry Potter"-Star Rupert Grint ist als einer der vier Einbrecher in einer Nebenrolle zu sehen.

Knock at the Cabin – So. 10.08. – ProSieben: 22.20 Uhr

Heidi Klum zu ihrem Halloween-Kostüm: "Ich werde extra hässlich sein"
Heidi Klum ist bekannt für ihre spektakulären Halloween-Partys und Kostüme. In der Show von Jimmy Fallon gab sie nun erste Details zu ihrem neuen Kostüm preis und verspricht Grusel und Extravaganz.
Halloween-Planung
Heidi Klum

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

