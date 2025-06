"F1"-Premiere in London: Brad Pitt und Tom Cruise gemeinsam auf dem roten Teppich!

Seit "Interview mit einem Vampir" gelten sie als Freunde, auf dem roten Teppich sieht man die Hollywood-Stars Brad Pitt und Tom Cruise dennoch selten gemeinsam. Montagabend gab es eine Ausnahme. Bei der Londoner Premiere von "F1" bekam Hauptdarsteller Pitt tatkräftig Unterstützung von seinem Freund. Arm in Arm strahlten die Superstars in die Kameras.

Unterstützung bei der Vermarktung von "F1" hat Pitt dringend nötig. Immerhin hat das Rennsport-Drama viel Geld gekostet, allein für die Rechte zur Verfilmung des Drehbuchs von Ehren Kruger soll der Tech-Konzern Apple bis zu 140 Millionen US-Dollar gezahlt haben. Und Pitts Name sowie die Zugkraft von Star-Regisseur Joseph Kosinski ("Top Gun: Maverick") und des Formel-Fahrers Lewis Hamilton, der als Produzent an Bord war, sind noch lange keine Erfolgsgarantien.

Brad Pitt und Ines de Ramon strahlen bei der Premiere von Pitts neuem Film "F1" in New York. Der Hollywoodstar zeigt sich selten mit seiner 29 Jahre jüngeren Partnerin.

"Interview mit einem Vampir" ist bislang der einzige Film, für den Pitt und Cruise gemeinsam vor der Kamera standen. Eine zweite Zusammenarbeit scheiterte kürzlich. Wie Kosinski im Mai in einem Interview mit dem Magazin "GQ" verriet, wollte er mit den beiden ein Sportdrama mit dem Titel "Go Like Hell" drehen. Vom Studio gab es dafür jedoch kein grünes Licht. Später wurde das Projekt von Regisseur James Mangold doch umgesetzt, die Hauptrollen in "Le Mans 66 – Gegen jede Chance" spielten Christian Bale und Matt Damon.