Matthias Schweighöfer privat: Patchwork-Glück mit Ruby O. Fee

Schweighöfers Liebesleben

Matthias Schweighöfer privat: Das ist seine Patchwork-Familie

08.08.2025, 19.02 Uhr
von Pamela Haridi
Matthias Schweighöfer ist nicht nur ein gefeierter Schauspieler und Regisseur, sondern auch ein Mann mit einem bewegten Privatleben. Seine Beziehung zu Ruby O. Fee und seine Erfolge in Filmen wie "Brick" und "Oppenheimer" zeigen seine Vielseitigkeit und Leidenschaft für die Kunst.
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind gemeinsam in "Bricks" bei Netflix zu sehen.
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind gemeinsam in "Bricks" bei Netflix zu sehen.  Fotoquelle: imago/Future Image

Auf den ersten Blick wirken Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) sehr unterschiedlich. Doch auch nach sechs Jahren turtelt das Paar heute immer noch so verliebt wie am ersten Tag. Diese harmonische Ausstrahlung kann nur eines bedeuten: sie sind füreinander bestimmt. Dabei verlor Schweighöfer vor der Begegnung mit Ruby sein Herz an eine andere Frau: seine Ex Angelika „Ani“ Schromm (51).

Export-Schlager Matthias Schweighöfer

Matthias Schweighöfer spielt innerhalb der deutschen Schauspieler-Riege in der Top-Liga. Mit seinen Auftritten in „Schiller“ (2005) oder „Das wilde Leben“ (2007), in Til Schweigers (61) Liebeskomödien „Keinohrhasen“ (2007) und „Zweiohrküken“ (2009), seinem ausgezeichneten Spiel im „Tatort“- sowie „Polizeiruf 110“-Krimifilmen (2001, 2010) aber auch seinen eigenen Komödien „What a Man“ (2010), „Der Schlussmacher“ (2013) oder „Der Nanny“ (2015) spielte er sich in die Herzen der deutschen Kino- und Filmfans. Doch damit nicht genug: Als Exportschlager ist er einer der wenigen, die auch in den USA als Schauspieler, Regisseur und Produzent erfolgreich sind. Zu sehen ist er in „Army of the Dead“ und „Army of Thieves“ (beide 2021), „Heart of Stone“, „Oppenheimer“ und „Family Switch“ (jeweils 2023) und aktuell in dem Netflix-Film „Brick“ aus diesem Jahr. Diese Liste ließe sich noch endlos fortführen. Seine Arbeiten als Musiker und Synchronsprecher machen sein Porträt als Allround-Talent schließlich perfekt.

Verliebt in die Regieassistentin

Der große Blonde mit den blauen Augen und einem verschmitzten Lächeln kommt gut an. Nicht nur charakterlich und humorig – auch sein Äußeres spricht an und lässt einen zweiten Blick riskieren. So erging es wahrscheinlich auch der Regieassistentin Angelika „Ani“ Schromm, die den liebevollen Chaoten bei Dreharbeiten zu einer von Til Schweigers Liebeskomödien kennenlernte. Sie nahm ihn buchstäblich im Rahmen ihrer Arbeit hinter der Kamera unter die Lupe. Testurteil: sehr gut – 2004 waren sie ein Paar.

Eine Langzeit-Beziehung mit zwei Kindern

Es folgten 15 gemeinsame Jahre, die von zwei Highlights gekrönt wurden: Im Mai 2009 wurden Schromm und Schweighöfer zum ersten Mal Eltern einer kleinen Tochter namens Greta. Als diese knapp drei Jahre alt war, trennte sich das Paar, hielt jedoch auf Grund des gemeinsamen Kindes regelmäßig Kontakt. Wie das Leben manchmal so spielt, kamen sich die beiden kurz darauf wieder näher. Sie wollten ihrer Liebe eine zweite Chance geben. So erfuhr die Öffentlichkeit nicht nur vom Revival ihrer Beziehung, sondern auch von Schromms zweiter Schwangerschaft. Highlight Nummer zwei erblickte mit Sohn Valentin im Jahr 2014 das Licht der Welt. Das Glück der kleinen Familie hielt weitere vier Jahre. Leider konnten weder Schromm noch Schweighöfer 2018 die erloschene Liebesflamme erneut entfachen. Sie trennten sich endgültig.

Verkündung des Liebes-Aus' auf Instagram

Ein Jahr später, im Januar 2019, verkündete der Schauspielstar seine Trennung von der einstigen Regieassistentin mit einem Instagram-Post: „Es wird langsam Zeit, euch etwas mitzuteilen, was mir sehr am Herzen liegt. Zum Schutz unserer Kinder habe ich es lange versucht, nicht öffentlich zu machen. […] Ani und ich haben uns schon vor über einem Jahr getrennt. Leider haben wir es nicht geschafft, unsere Liebe zu erhalten. Wir sind aber weiterhin gute Eltern und immer für unsere Kinder da.“ Sein Resümee: „Entscheidungen im Leben sind manchmal sehr schwierig. Nicht schön und traurig, verletzend und beängstigend. Aber dennoch ist es manchmal unumgänglich.“ Schweighöfer endete seinen Post mit der pikanten Nachricht: „In meinem Leben gibt es inzwischen eine neue Frau. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt.“ Bei der neuen Frau handelte es sich um Schauspiel-Kollegin Ruby O. Fee.

Liebe auf den zweiten Blick?

Im Sommer 2013 traf der 33-jährige Matthias Schweighöfer auf die gerade volljährig gewordene Ruby O. Fee. Beide befanden sich am Set zu Detlev Bucks Film „Bibi & Tina“, in welchem Ruby in einer Hauptrolle als „Sophia von Gelenberg“ vor der Kamera stand. Von der jungen Dame bereits beeindruckt, behielt Schweighöfer sie im Hinterkopf – wenn auch nur als Kollegin. Einige Jahre später traf der 39-jährige Matthias Schweighöfer erneut auf die inzwischen 24-jährige Ruby. Beide verstanden sich noch immer prächtig und wurden Freunde. Aus der Freundschaft entwickelte sich schließlich eine romantische Beziehung und im Februar 2019 war dann auf den Instagram-Accounts der beiden ein schlichtes Schwarz-Weiß-Foto zu sehen, auf dem das Paar eng umschlungen auf der Rückbank eines Autos sitzt. Natürlich durften schon damals die roten Emoji-Herzen dazu nicht fehlen. Kurz danach zeigten sich Fee und Schweighöfer während der Berlinale Hand in Hand.

Matthias, Ruby, Greta, Valentin – und Ani

Mittlerweile sind Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer ein eingespieltes Paar. In Interviews sprechen beide stets von großer Bewunderung und tiefem Respekt für den jeweils anderen. Der Schauspieler verriet einst im Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ mit Barbara Schöneberger (51): „Sie (Ruby) hat keine negativen Anteile. Man hat Raum. Das kannte ich so gar nicht. Früher hat viel gefehlt.“ Auch der Altersunterschied von 15 Jahren spiele keine Rolle zwischen dem Paar: Beide geben sich ausreichend Freiraum und Zeit, die man für sich allein benötige. Das Wichtigste für Matthias ist jedoch: „Greta und Valentin lieben Ruby. Das macht mich glücklich.“ Mit dem Leben als Patchwork-Familie scheinen somit alle Beteiligten zufrieden zu sein. Für die Kinder ist das sicherlich die beste Lösung, denn als ihre Mutter wird seine Ex-Partnerin auch für Matthias Schweighöfer immer ein wichtiger Teil seines Lebens bleiben.

Das Paar ist gemeinsam in „Brick“ auf Netflix zu sehen

Für den Mystery-Thriller „Brick“ auf Netflix stand das Liebespaar gemeinsam vor der Kamera. Sie spielen ein zerstrittenes Paar, das kurz vor der Trennung steht: Tim und Olivia. Bei einem Streit stellen sie fest, dass ihr Wohnhaus plötzlich von einer mysteriösen Mauer umgeben ist. Als sie sich einen Weg zu ihren Nachbarn bahnen, gerät die Situation außer Kontrolle – und das Paar muss die emotionale Distanz zueinander wieder überwinden. „Brick“ läuft seit dem 10. Juli 2025 auf Netflix.

