Nach Kritik an Hamas-Solidarität: Andrea Sawatzki wehrt sich gegen Anfeindungen

Für ihre Kritik an Solidaritätsbekundungen mit der Hamas musste Andrea Sawatzki viel Kritik einstecken. Auch ihre Tierschutzorganisation Sabine Peschke wurde Ziel von Anfeindungen. Nun hat die Schauspielerin erneut Stellung bezogen – und auf ihr Recht auf Meinungsfreiheit bestanden.

Im Januar 2024 moderierte Andrea Sawatzki das Israel-solidarische Konzert "Wir sind bei euch" in Berlin. Ziel der Veranstaltung: Aufmerksamkeit für das Schicksal der Geiseln zu schaffen – und, wie die Schauspielerin selbst hinzufügte, um ein Zeichen gegen Antisemitismus in Deutschland zu setzen.

Zwischen Bombenalarm und Liebesglück: So lebt Andrea Kiewel in Israel!

Dafür ist die 62-Jährige wiederum selbst wiederholt angefeindet und sogar bedroht worden. Nun hat sie in einem Post auf Instagram Stellung zu diesen Attacken bezogen, und darum gebeten, dass ihre Tierschutzorganisation Sabine Peschke, die "nichts mit meiner persönlichen Meinung zu tun" habe und "abgesehen davon völlig unpolitisch" sei, aus der Debatte herausgehalten werde.

"Die Hamas ist eine Terrororganisation. Sie haben Unglück über ihr eigenes Volk gebracht."

"Meine Meinung bleibt dagegen", schreibt die frühere "Tatort"-Schauspielerin weiter. "Die Hamas ist eine Terrororganisation, die sich hinter der palästinensischen Bevölkerung verschanzt. Sie haben Unglück über ihr eigenes Volk gebracht." Zwar sei sie gegen den Krieg in Gaza und leide mit der Bevölkerung. "Aber der 7. Oktober wird mir immer in Erinnerung bleiben. Und das Schweigen danach wird mir immer in Erinnerung bleiben."