Wehrpflicht und Zivildienst: Markus Söder sieht Aufrüstung als unvermeidbar

Markus Söder lässt keine Zweifel daran, welche Positionen er in der aktuellen Diskussion um die Wiedereinführung der Wehrpflicht und die Aufrüstung der Bundeswehr vertritt. Das wird auch am Montag im Gespräch mit Moderator Andreas Wunn im "Morgenmagazin" des ZDF deutlich. "Die Bundeswehr ist zentral wichtig", verkündet er gleich zu Beginn und bezieht zur Wehrpflichtsfrage sogleich konkret Stellung: "Ich bin für die Wehrpflicht", sagt der bayerische Ministerpräsident. Denn die brauche es, "um unsere Freiheit zu verteidigen".

Das Eingreifen der USA im Konflikt zwischen dem Iran und Israel bewertet der CSU-Politiker positiv. Die USA hätten damit "endlich mal wieder ihre Ordnungsrolle in der Welt ein Stück" wahrgenommen. "Deutschland sollte an der Seite auch der USA in dieser Konfliktsituation stehen", fordert er.

"Wenn man eine NATO-Grenze verteidigen will, wenn man die Landesgrenze verteidigen will, wenn man tatsächlich zur stärksten Armee in Europa werden will, und zwar um ganz Europa zu schützen" – dann brauche es den Wehrdienst, stellt Söder klar. Damit bezieht er sich auch auf eine Aussage von Bundeskanzler Merz, der den Ausbau der Bundeswehr zur stärksten Armee Europas gefordert hat.