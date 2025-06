Geständnis im Podcast mit Oli P.: Dann greift Barbara Schöneberger zur Zigarette!

Eigentlich will Barbara Schöneberger in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" ihren Gästen auf den Zahn fühlen. Im Gespräch mit Sänger und Schauspieler Oli P. war es dann aber die Moderatorin selbst, die ihren Gast mit einem Geständnis regelrecht verblüffte.

Oliver Alexander Reinhard Petszokat, seinen Fans besser bekannt als Oli P., gehört zu den wohl bekanntesten deutschen Stars der 90er-Jahre. Als Sänger, Schauspieler und Soap-Star machte er sich in der deutschen Fernsehlandschaft schnell einen Namen – und wurde gleichzeitig zum Mädchenschwarm.

Auch heute, mit 46 Jahren, steht er immer noch in der Öffentlichkeit. Nun war er bei Barbara Schönebergers Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" zu Gast und hat der Moderatorin dort gleich ein brisantes Geständnis entlockt.

Doch so diszipliniert und vorbildlich das auch klingt – auch der Musiker hat seine schwachen Momente, wie er gegenüber Schöneberger verrät. Sein Kryptonit: Süßigkeiten. Die habe er deswegen auch eigentlich gar nicht zu Hause. Manchmal werde er am Regal im Supermarkt aber dann doch schwach.

"Tagsüber schaffe ich es eigentlich relativ gut, mich zusammenzureißen und wenig zu essen, bis zu dem Moment, wo ich dann abends im Bett liege – so wie gestern Abend", klagt er. Die einfachste Lösung sei daher, ungesundes einfach nicht zu kaufen.

Barbara Schöneberger hat dieses Problem laut eigener Aussage nicht: "Ich bin nicht so Süßigkeiten-verrückt. Obwohl ich so aussehe, und obwohl jeder denkt: 'Du bist doch sicher so ein Schoko-Schleckermäulchen'", witzelt sie.