"ARD Story: Die Spur der Tanker": Kritik zur Doku von Lennart Banholzer und Simon Hoyme

Über 600 sogenannte "Rosteimer" ("rost buckets") zählt die russische Tankerflotte, die im Westen aufgekauft wurde und noch immer Öl und Diesel ins westliche Ausland liefert. Etwa 230 der schwimmenden Rostlauben sollen aus EU- und US-Beständen gekommen sein, auch deutsche Reeder machten Geschäfte mit den Russen, wie die Recherchen eines Journalistenteams ergaben. Immer wieder wurden Sanktionen hinausgezögert, teils weil so lukrative Geschäfte mit den Russen erhalten blieben, teils aber auch aus Angst vor kriegerischen Eskalationen.

In der "ARD Story: Die Spur der Tanker – Wer stoppt Russlands Schattenflotte?", ein Film von Lennart Banholzer und Simon Hoyme (NDR), wird gezeigt, warum es dem Westen bislang nicht gelang, die russischen Exporte effektiv zu kontrollieren. Eine internationale Ostseewache beobachtet die rostige Flotte immerhin rund um die Uhr, schließlich transportieren die Tanker nicht nur Öl, sondern beschädigen auch Infrastrukturen wie Stromleitungen. Darüber hinaus gefährden mögliche Havarien die Umwelt. Dänische Schiffslotsen halfen, die Tanker durch die Ostsee zu navigieren, um sie vor Unfällen zu schützen.

Inzwischen werden die Schattentanker auch von russischen Kriegsschiffen eskortiert – eine der Ursachen, welche die EU so lange mit Sanktionen zögern ließ. Aber auch westliche Geschäftsinteressen spielten nach den Recherchen der NDR-Autoren wohl eine nicht unbedeutende Rolle. Westliche Tanker wurden über Zwischenhändler in Dubai an Indien verkauft, dort wird Benzin und Diesel für die EU produziert.