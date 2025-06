Kontroverse und Diskussionen um SPD-Friedensmanifest: Ralf Stegners Verteidigung im ZDF-Morgenmagazin

Nur dreieinhalb Seiten, aber jede Menge Unruhe innerhalb der SPD: So lautet die vorläufige Bilanz eines Friedensmanifestes, das von über 100 SPD-nahen Persönlichkeiten unterzeichnet wurde. Es richte sich "radikal gegen den Kurs der Koalition", beschrieb ZDF-Morgenmagazin-Moderatorin Mirjam Meinhardt das Papier, das unter anderem Friedensverhandlungen mit Russland fordert. Einer der prominenten Unterzeichner stand am Donnerstag Moma-Moderator Mitri Sirin Rede und Antwort: Ralf Stegner, Obmann im Auswärtigen Ausschuss.

"Wir müssen mehr tun in Sachen diplomatische Anstrengungen und anderer Möglichkeiten", wies der SPD-Mann die deutliche Kritik etwa von Parteikollege Boris Pistorius ("Das grenzt an Realitätsverweigerung") zurück. Militärisch sei Russland nicht zu besiegen, zeigte sich Stegner überzeugt. Sirin intervenierte und argumentierte, Russland schaffe auf dem Schlachtfeld "jeden Tag Fakten". Zudem habe man Verständigungen mit Putin "etliche Male erfolglos probiert", was den Moderator zum Schluss brachte: "Putin will unsere Art der Diplomatie nicht."