"Sie stellen journalistisch keine Fragen": Armin Laschet und Andreas Wunn bieten sich hitzigen Schlagabtausch

Was war der Auslöser für die aufgeheizte Stimmung während des Gesprächs? Wie so oft in letzter Zeit lautet die Antwort: der Nahostkonflikt. Israel steht in ungewöhnlicher Schärfe international in der Kritik, weil das Land seine militärische Operation im Gazastreifen ausweitet und die Lieferung von Hilfsgütern in Kriegsgebiete behindert.