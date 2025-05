Guy Ritchies "Fountain of Youth": So verläuft die abenteuerliche Suche von Natalie Portman und John Krasinski

Was gibt ein Archäologe und Abenteurer seinen Kindern mit? Im Falle der Geschwister Charlotte (Natalie Portman) und Luke Purdue (John Krasinski) war es das Lebensmotto, dass es die Reise und nicht das Ziel ist, was im Leben zählt. In Apples zweistündigen Abenteuerfilm "Fountain of Youth" (ab Freitag, 23. Mai) haben die Purdue-Kinder den Rat des verstorbenen Vaters auf unterschiedliche Weise umgesetzt. Charlotte ist Kuratorin in einem Londoner Museum, und in ihrer Ehe sieht es mau aus. Gerade geht es ums Sorgerecht für den elfjährigen Sohn (Benjamin Chivers), ein dressiertes Klaviergenie . Viel aufregender geht es im Leben Lukes zu, der sein Geld als versierter Kunstdieb verdient. Zum Auftakt des Films darf er bei einer langen Motorroller-Verfolgungsjagd durchs wuselige Bangkok eine Kostprobe seines Könnens liefern. Tatsächlich hat Luke Qualitäten, die vor allem im Action-Kino wichtig sind: Rafinesse, Stuntman-Skills, er kann rennen, kämpfen und schießen. Mit Star-Regisseur Guy Ritchie hat sich Apple für seinen Abenteuerfilm im Stile des Blockbuster-Actionkinos dazu einen versierten szenischen Choreografen eingekauft.