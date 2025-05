"Hummels – La Finale. Mit Tommi Schmitt": Hintergrundinfos zur Doku über Mats Hummels

Wenige Menschen findet man auf Anhieb so sympathisch wie Tommi Schmitt. Deshalb bekommt der Star-Podcaster ("Gemischtes Hack") und Moderator ("Neo Ragazzi") auch leicht Zugang zu seinen Gesprächspartnern. Was nicht alle wissen: Tommi Schmitt ist auch einer der größten Fußballfanatiker und -kenner des Landes. Das Volontariat seines Journalismus-Studiums absolvierte der heute 36-Jährige in der Presseabteilung seines Herzensvereins Borussia Mönchengladbach. Nach der Doku "Heimvorteil – mit Tommi Schmitt", einer Langzeitbeobachtung der Fußball-Nationalspieler Marc ter Stegen, Robin Gosens und Niclas Füllkrug, die zur Fußball-EM 2024 lief, begann Schmitt ein neues Projekt: die Beobachtung des Fußballprofis und Weltmeisters von 2014, Mats Hummels, im letzten Jahr von dessen Karriere.

Hummels – La Finale. Mit Tommi Schmitt Dokumentation • 24.05.2025 • 22:45 Uhr

"Hummels – La Finale" zeigt im Anschluss ans DFB-Pokalfinale (oder bereits ab Mittwoch, 21. Mai, in der ZDF-Mediathek), wie Schmitts Altersgenosse (Hummels ist rund sechs Wochen älter) die letzte Saisonschleife seiner Karriere dreht. Nicht mehr in Dortmund, wo Mats Hummels die letzten Jahre spielte, sondern auf seiner ersten und letzten Auslandsstation der Karriere, beim AS Rom.

Beim BVB wollte man ihn nicht mehr (unbedingt) haben, Fußballspielen auf hohem Niveau wollte der sechsfache deutsche Meister (zwei Titel mit Dortmund, vier mit Bayern München) aber dennoch ein bisschen. So kam der Wechsel in die Ewige Stadt zustande, der sich jedoch zunächst als Fiasko erweisen sollte: Der Verein spielte eine Grottensaison. Drei Trainer erlebte die Bank des Traditionsvereins in nur einer Spielzeit. Die Übungsleiter sollten auch für den deutschen Routinier schicksalhaft werden, denn nicht alle setzten auf die Künste des Deutschen. Immer wieder reiste Tommi Schmitt, der auch den bestens vernetzten Fußball-Gesprächspodcast "Copa TS" produziert, nach Rom, um Mats Hummels zu treffen. Ist er in Rom glücklich geworden? Was war gut, was war schlecht?

Hat er alles erreicht – oder fehlt noch eine Erfahrung? Gemeinsam schlendern Schmitt und Hummels durch Rom, das ja an sich immer wieder atemberaubend schöne Bilder produziert. Dazu räsoniert Hummels, ein anerkannt kluger Kopf, über seine Karriere: Hat er tatsächlich alles erreicht, oder fehlt noch eine Erfahrung? Was sagen Wegbegleiter, Trainer und Mitspieler über ihn? Und wie schwierig ist es eigentlich, sich dem eigenen Karriereende zu stellen, wenn man sein Leben lang immer nur Fußball spielte? In der Doku kommen neben anderen auch Mats Hummels' wichtigste Trainer zu Wort: Joachim Löw, Felix Magath, Hermann Gerland, Jürgen Klopp und sein Vater Hermann Hummels.

Hummels – La Finale. Mit Tommi Schmitt – Sa. 24.05. – ZDF: 22.45 Uhr