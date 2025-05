"Steirerangst": Kritik zum neunten Krimifall mit Hary Prinz, Elena Uhlig und Fritz Karl

Hary Prinz spricht über seine Rolle als Ermittler Sascha Bergmann, seine Sicht auf Österreichs Politik und witzige Fan-Erlebnisse. Der Schauspieler gibt zudem Einblicke in seine Karriere und persönliche Wünsche.

Der biologisch-chemische Prozess liest sich nüchtern: Die Produktion des Hormons Oxytocin erfolgt im Hypothalamus, die Hirnhangdrüse schüttet den aus neun Aminosäuren bestehenden Wirkstoff aus. Doch der Effekt, den das sogenannte "Kuschelhormon" auf uns hat, ist für die Ausbildung zwischenmenschlicher Beziehungen elementar. Für Chefinspektor Bergmann (Hary Prinz), der intime Berührungen sonst praktisch mit Sex gleichsetzt, eröffnet sich im neunten Landkrimi aus der Steiermark (Regie: Wolfgang Murnberger) unfreiwillig eine neue Welt: Der letzte Macho des LKA Graz ermittelt im kurzweiligen Film "Steirerangst" verdeckt – und nimmt widerwillig an einem Kuschelkurs teil. Bei der deutschen Erstausstrahlung im April 2023 sahen ihm 5,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei zu. Der Krimi wird nun am Samstag zur Primetime im Ersten erneut ausgestrahlt und ist vorab in der Mediathek abrufbar.