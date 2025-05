Priscilla Presley: EIn Blick auf das Leben der Ex-Frau von Elvis

Sie ist heute vor allem eines – die Ex-Frau des King of Rock'n'Roll: Dabei ging Priscilla Presley nach ihrer Zeit mit dem berühmten Musiker ihren eigenen Weg, wurde Unternehmerin und Schauspielerin. Jetzt feiert sie ihren 80. Geburtstag.

Sie war verheiratet mit dem berühmtesten Menschen der Welt. Doch selbst als sich Priscilla und Elvis Presley scheiden ließen und nicht einmal, als der Sänger wenige Jahre später (1977) starb, war sie je wirklich von ihm getrennt. Die Legende blieb immer bei ihr, immer wurde Elvis mitgenannt und mitgedacht, wenn von ihr, Priscilla, die Rede war. Und das, obwohl sie doch einiges tat, dass sie es zumindest verdient hätte, in ihrer Selbstständigkeit wahrgenommen zu werden. Nun feiert die Ex-Frau von Elvis und ja: die Unternehmerin und Schauspielerin ihren 80. Geburtstag.

Als Ex-Frau von Elvis wollte sich Priscilla nie bequemen. 1973, im Jahr der Scheidung schon machte sie sich als Unternehmerin selbstständig. Gemeinsam mit ihrer Freundin, der Designerin Olivia Bis, eröffnete sie eine Modeboutique namens Bis & Beau. Beau, diesen Namensteil brachte Priscilla ein – eine Abkürzung ihres bürgerlichen Namens Beaulieu. "Nach der Trennung musste ich mich entscheiden, was ich tun wollte", sagte sie kurz nach der Eröffnung. "Und da ich mit Olivia schon so lange an meiner eigenen Kleidung gearbeitet hatte, beschloss ich, es professionell zu versuchen."

Der Laden wurde ein Erfolg – auch dank Elvis' Unterstützung, der nach der Trennung mit Priscilla befreundet blieb und sie in ihrem unternehmerischen Wagnis förderte. Dennoch, und obwohl hier Größen wie Diana Ross, Cher Liza Minnelli und Barbra Streisand einkauften, machte die Boutique 1976 dicht. Das Ende von Priscilla als Geschäftsfrau bedeutete das nicht. Sie übernahm bald die Verwaltung von Graceland, dem Wohnsitz von Elvis, den sie in eine Touristenattraktion verwandelte, und wurde Vorsitzende des Unternehmens Elvis Presley Enterprises, das sich um den Nachlass des Musikers kümmert.

Priscilla Presley in der Welt des Films Wie ihren berühmten Ex-Mann zog es auch sie in die Welt des Films. Dass Priscilla sich als Schauspielerin versuchte, ist bekannt. Weniger bekannt dagegen: Dass sie sich in der Branche auch hinter den Kameras einbrachte. Bei "Elvis und ich" etwa, einem 1998 entstandenen Fernsehfilm nach ihrer gleichnamigen Autobiografie, fungierte sie als ausführende Produzentin. Ebenso bei "Frühstück mit Einstein" (1998) und einigen anderen TV-Produktionen bis hin zu Sofia Coppolas "Priscilla" (2023), dem Biopic über ihre Beziehung mit Elvis.

Mehr Aufsehen erregte sie als Schauspielerin. 1983 bekam Priscilla eine Rolle bei der Königin aller Seifenopern, "Dallas", in der sie bis 1988 als Jenna Wade zu sehen war. Unvergessen auch ihre drei Auftritte als die große Liebe von Polizist und Ulknudel Frank Drebin in der Parodie-Reihe "Die nackte Kanone". Danach wurden ihre Rollen rarer, hin und wieder hatte sie Kurzauftritte in Serien ("Melrose Place", "Chaos City") oder wirkte in Fernsehfilmen mit. Im schon genannten "Frühstück mit Einstein" etwa spielte sie eine Hauptrolle, übrigens an der Seite von Thomas Gottschalk.

Filme über Elvis – und Priscilla In den letzten Jahren war Priscilla Presley immer wieder selbst Stoff, aus dem Filme gemacht wurden. Coppolas "Priscilla" mochte sie sehr. Angeblich war sie bei der Premiere des Films 2023 beim Filmfest Venedig zu Tränen gerührt. Später bescheinigte sie der Regisseurin und Drehbuchautorin Coppola, eine "großartige Arbeit" geleistet zu haben. Anders dachte noch Lisa Marie Presley, Priscillas und Elvis' Tochter, über das Projekt, die das Drehbuch "rachsüchtig und verächtlich" fand. Möglicher Grund für die Abneigung: Ihr Vater kommt in dem Beziehungsdrama nicht immer gut weg.

Angetan war Priscilla Presley auch von Baz Luhrmans "Elvis" (2022). Das Verhältnis zwischen den Eheleuten Presley ist ein Nebenaspekt dieser Filmbiografie, im Mittelpunkt steht das Musik-Phänomen Elvis, mit dessen monumentaler Größe die pathosgetragenen Bilder des Films sich im Wettstreit befinden. Priscilla überzeugte das genauso wie die Darstellung des Musikers durch Austin Butler. "Es war Perfektion pur", schwärmte sie im Interview für die Fernsehsendung "Good Morning America". Sie wünschte, Elvis hätte den Film auch sehen können.

Männer, Kinder, Schicksalsschläge Als große Liebe ihres Lebens hatte Priscilla Elvis bezeichnet. Daran messen mussten sich auch die Männer in ihrem Leben, die nach ihm kamen. Der Karate-Lehrer Mike Stone etwa, mit dem sie 1972 eine Affäre hatte und mit dem sie nach der Scheidung von Elvis in einer Beziehung lebte. Oder der Schauspieler Peter Lawford. Oder der Geschäftsmann Kirk Kerkorian. Und selbst der Mann, mit dem sie die längste, eine 22 Jahre währende Beziehung hatte: der brasilianische Drehbuchautor Marco Garibaldi. Geheiratet hatte Priscilla nach Elvis nie wieder, aber: mit Garibaldi bekam sie ihr zweites Kind: Navarone Garibaldi, seines Zeichens ebenfalls Musiker.

Die Verbindungen zu Elvis wurden nach und nach gekappt. 2020 nahm sich ihr Enkel Benjamin Keough, Sohn ihrer Tochter Lisa Marie, das Leben. "Der Schock, Ben verloren zu haben, ist verheerend", schrieb Priscilla auf Facebook. Die Familie durchlebe "düstere Tage", und sie bete darum, dass es besser werde. Wurde es nicht, es kam noch schlimmer. Ihre Tochter Lisa Marie, das einzige Kind, das sie von Elvis hatte, starb im Januar 2023 an den Folgen eines Darmverschlusses. Es war ein Albtraum für Priscilla, den sie in einem Fernsehinterview für TalkTV als "unerträglich" beschrieb. "Es ist", sagte sie, "als ob ein großer Teil deines Lebens weggenommen wird."

Ein großer Teil ihres Lebens ist auch der Vater dieses Kindes. Daran ist nicht zu rütteln. Anfang 2025 wollte Priscilla Elvis noch einmal nahe sein. Sie kam nach Bad Nauheim, um das berühmte Haus in der Goethestraße zu besuchen. Hier traf sie 1959 Elvis zum ersten Mal, hier verliebte sie sich in ihn. Doch der Herzenswunsch wurde ihr nicht erfüllt. Die Eigentümerin der Villa, in der Elvis während seiner Militärzeit in Deutschland lebte, wollte ihr den Zutritt nicht gewähren. Zu sehr hat ihr der nicht enden wollende Strom aus Elvis-Pilgern zugesetzt. Niemanden mehr wolle sie je wieder hereinlassen, sagte die 90-Jährige der "Bild". Nicht die Elvis-Fans und nicht einmal sie, Priscilla, die Ex-Frau des legendären Sängers.

