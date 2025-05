Vater von Esther Sedlaczek Sven Martinek: viele Kinder, viele Mütter

Ob als Kommissar Finn Kiesewetter in "Morden im Norden" oder in der kommenden Oster-Folge an Bord des ZDF-"Traumschiffs" - Sven Martinek ist ein gefragter Schauspieler. Doch auch das Liebesleben des 61-Jährigen ist spannend und von Höhen und Tiefen geprägt. Der gebürtige Magdeburger hat eine Patchwork-Familie mit insgesamt 10 Kindern und 6 Müttern. Sechs der Sprösslinge sind seine leiblichen Kids und stammen von insgesamt fünf verschiedenen Frauen. Unter den Ex-Frauen von Sven Martinek sind einige bekannte Persönlichkeiten. Wir werfen einen Blick auf das ungewöhnliche Familienleben des Schauspielers.

Sven Martinek und seine berühmten Partnerinnen In den vergangenen Jahren haben sich zahlreiche Partnerinnen bei Sven Martinek abgewechselt. Unter ihnen sind einige Damen, die in der Öffentlichkeit stehen. Mit den Schauspielerinnen Christine Hoppe, Maren Schumacher und Xenia Seeberg bekam der 61-Jährige Kinder. Mit Diana Frank, Simone Thomalla, Judith Kernke und Kader Loth hatte der 61-Jährige Liebesbeziehungen, die nach und nach in die Brüche gingen.

Die Kinderschar des Schauspielers Zweimal war Sven Martinek verheiratet. Doch die Mütter seiner ersten beiden Kinder stehen nicht in der Öffentlichkeit. Zum ersten Mal wurde der Schauspieler 1985 Vater. In dem Jahr kam seine Tochter Esther Sedlaczek auf die Welt. Die Sport- und Quizmoderatorin lernte erst mit 16 Jahren ihren Vater kennen. Zuvor wusste die 39-Jährige nicht, dass sie von dem bekannten Schauspieler abstammt. Drei Jahre später bekam Sven Martinek seine zweite Tochter Julia, die aus einer neuen Beziehung stammte. 1989 kamen Zwillinge hinzu. Dieses Mal war die Schauspielerin Christine Hoppe die Mutter. Von 1993 bis 1995 war der 61-Jährige mit der Schauspielerin Maren Schumacher verheiratet und bekam mit ihr einen Sohn. Seine zweite Ehe ging er ebenfalls mit einer Schauspielerin ein. Xenia Seeberg und er bekamen ebenfalls einen Sohn. Somit hat Sven Martinek sechs leibliche Kinder. Doch durch seine aktuelle Partnerin kam noch mehr Nachwuchs hinzu.

Sven Martinek gibt Einblick in das Leben seiner Großfamilie Seit 2018 ist Sven Martinek mit Bianca Rütter, der Exfrau von Martin Rütter, liiert. Seine Partnerin brachte vier weitere Kinder mit in die Beziehung. Somit lebt Sven Martinek in einer Patchwork-Familie mit 10 Kindern und 6 Müttern. Dass er besonders am Anfang kein guter Papa gewesen sei, gab der Schauspieler zuletzt im Interview mit RTL zu. "Inzwischen haben wir alle ein wunderbares Verhältnis. Das ist ein Vater-Freund-Verhältnis geworden, sehr innig und wirklich sehr schön", verriet der "Morden im Norden"-Kommissar. Um die Beziehung zu seinen Kindern zu verbessern, nahm er sogar an einem Coaching teil. Seitdem sei das Verhältnis zum Nachwuchs noch inniger geworden.