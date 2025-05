ESC-Gewinner JJ fordert: Eurovision 2025 in Wien – ohne Israel

Mit 463 Punkten hat JJ am vergangenen Wochenende den Eurovision Song Contest gewonnen. Wenige Tage später stellte der Österreicher, der eigentlich Johannes Pietsch heißt, nun klar: "Ich würde mir wünschen, dass der Eurovision Song Contest nächstes Jahr in Wien stattfindet. Ohne Israel." Der Ball, erklärte der 24-Jährige im Gespräch mit der spanischen Zeitung "El País", liege nun jedoch bei der EBU. "Wir Künstler können uns nur dazu äußern."

"Es ist sehr enttäuschend, dass Israel noch am Wettbewerb teilnimmt", befand der diesjährige Gewinner gegenüber "El País". Der ausgebildete Opernsänger landete im Gesamtranking vor der israelischen Künstlerin Yuval Raphael. Bei der Sängerin handelt es sich um eine Überlebende des Terroranschlags auf das Nova-Festival 2023.

Im Publikumsvoting schnitt die 23-Jährige mit 297 Punkten am besten ab, bekam von der Jury jedoch lediglich 60 Punkte für ihren Song "A New Day Will Rise". JJ wiederum erhielt vom Publikum 178 Punkte für seinen Titel "Wasted Love", ging mit einer starken Jurywertung von 258 Punkten jedoch als klarer Sieger aus dem Wettbewerb.