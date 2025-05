ZDF überrascht mit Comeback: "Sketch History" ist wieder da!

So lange ist das schon her? Vor sechs Jahren endete überraschend die Erfolgs-Comedy-Show "Sketch History". Das beliebte Format lief zuletzt im Oktober 2019. Doch das Ende der Show hat sich jetzt als vorläufig herausgestellt: Derzeit werden im bulgarischen Sofia neue Folgen gedreht, zehn an der Zahl. Wieder mit dabei: jede Menge schräger Humor und historische Figuren in ungewohnter Rolle. Diesmal werden unter anderem ABBA, Albert Einstein, Helmut Kohl und Franz-Josef Strauß parodiert.