Bill Kaulitz über Coming-out, sein Buch „Career Suicide“ und neue Offenheit im Podcast

Das Buch habe bei dem heute 35-Jährigen zu einem "Selbstbewusstseinsschub" geführt. "Mit dem Podcast ging das so ein bisschen weiter." Bill und Tom Kaulitz seien von Folge zu Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" "immer mutiger" geworden – auch in Bezug auf Bills Homosexualität.

"Jemand hat mal gesagt, das war das leiseste Coming-out, das jemals jemand hatte", erzählt der gebürtige Magdeburger im Gespräch mit Podcast-Host Matze Hielscher. "Ich wollte nie sagen: 'Hallo, alle mal aufpassen!' Ich fand es schön, dass das irgendwie ganz natürlich passiert ist." Weder in der Öffentlichkeit noch im privaten Umfeld sei es für den Sänger nötig gewesen, sich ausdrücklich als schwul zu outen. "Das gab es nicht", erklärt auch sein Zwillingsbruder, "wir hatten so ein Sitdown nicht, weder Mama, noch ich, noch irgendwer anders. Wir mussten uns nie hinsetzen und ein Gespräch darüber führen."

Bill Kaulitz verabschiedet sich vom "sprachlichen Filter"

Im 2021 gestarteten Podcast habe Bill Kaulitz vieles anfänglich noch zurückhaltender formuliert. "Um das so ein bisschen zu vertuschen, habe ich gesagt: 'Ich habe diese Person.' Da war schon allen klar, okay, der sagt das so, weil das offensichtlich ein Mann ist." Irgendwann habe er derartige Umschreibungen jedoch "einfach weggelassen". Vom sprachlichen "Filter" habe er sich inzwischen verabschiedet, erklärt Bill: "Dadurch, dass wir gemerkt haben, dass die Leute das so annehmen, hatte ich einfach immer weniger Angst." Es sei "einfach anstrengend" gewesen, "so viele Geheimnisse zu haben. Und ich habe die Kraft dafür nicht mehr."