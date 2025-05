Hazel Brugger über Depression: „Ich habe Medikamente genommen, es wurde besser“

Gerade erst stellte Hazel Brugger in der neuen Staffel von "LOL: Last One Laughing" wieder ihr humoristisches Talent unter Beweis. Auch abseits der Amazon-Prime-Comedyshow ist die Schweizerin als Stand-up-Comedienne erfolgreich – und betritt nun sogar eine noch größere, neue Bühne. Am 17. Mai präsentierte sie das Finale des Eurovision Song Contest als Moderatorin. Doch beruflicher Erfolg alleine garantiert noch kein privates Glück, wie nun Offenbarungen Bruggers zeigen.