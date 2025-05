"Dr. Nice": So geht es in der zweiten Folge mit Patrick Kalupa weiter

Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt! – Selten war ein TV-Mediziner so sehr zur rechten Zeit am rechten Ort wie Dr. Moritz Neiss (Patrick Kalupa), Titelheld der ZDF-"Herzkino"-Reihe "Dr. Nice". Allein die ersten beiden Filme lockten 2023 durchschnittlich 5,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirm. Schnell zog das ZDF mit vier neuen Folgen nach. Sie konnten mit im Schnitt 4,25 Millionen Menschen zwar nicht ganz an die anfänglichen Quoten anschließen, punkteten aber besonders beim jüngeren Publikum und waren in der Mediathek sehr nachgefragt.

Nun startet die bereits dritte Staffel mit drei 90-Minütern jeweils am Sonntagabend zur Primetime. Und die Fans können aufatmen – "Dr. Nice" lebt! Zur Erinnerung: Staffel zwei endete mit einem schockierenden Cliffhanger. Nach der Hand-OP im Förde-Klinikum Flensburg, die dem Star-Chirurgen endlich wieder die Arbeit im OP ermöglichen sollte, hörte plötzlich Neiss' Herz auf, zu schlagen.

Gekommen, um zu gehen und schließlich doch zu bleiben An die Ostsee war der unangepasste Mediziner vor zwei Jahren eigentlich nur gekommen, um ein Dokument zu unterschreiben. Es sollte die Adoption seiner Tochter Lea (Maj Borchardt), von der er gerade erst erfahren hatte, durch deren Ziehmutter Charlie (Josefine Preuß) ermöglichen. Doch Neiss – Typ sarkastische Schale, sensibler Kern – erkannte, dass seine Tochter, die erst vor Kurzem ihre Mutter verloren hatte, ihn brauchte. Und so übernahm er eine kleine Landarztpraxis an der Förde, mit Charlie als Sprechstundenhilfe.

Neben privaten Verwicklungen und Neiss' Hadern mit seiner Verletzung prägte in den letzten beiden Staffeln vor allem sein Konkurrenzkampf mit Dr. Schmidtke (Maximilian Grill) das Geschehen, ihre witzigen Wortgefechte sind so wichtiger wie beliebter Bestandteil der Reihe.

Der Erfolg von "Dr. Nice" Ungewöhnliche medizinische Fälle zwischen Familien- und Herzschmerzgeschichten, mit dem nötigen Tiefgang und zugleich einer ordentlichen Portion Humor: Genau das erwartet man von einer Medical-Reihe, wie die gute alte Arztserie heutzutage heißt. Und "Dr. Nice" liefert.

"Ich glaube, dass so ein Format so einschlägt, hat auch viel mit diesen Zeiten zu tun", mutmaßte TV-Produzent und Dreamtool-Chef Stefan Raiser, der Mann hinter dem Überraschungserfolg der Reihe, einmal im Interview mit der Agentur teleschau. "Deutschland kränkelt, die Zeiten sind schrill und laut – 'Nice' ist die passende Medizin." Seine Theorie: "Das gemeinschaftliche Zusammenleben war noch nie so brüchig wie heute – da wollen viele Leute einfach Ehrlichkeit, ein Ringen um gute Lösungen und Konsens im Alltag, anstatt populistischer Schreihälse." Damit könnte er recht haben.

Und wie geht es mit Dr. Moritz Neiss nach seiner Nahtoderfahrung nun weiter?

So geht es weiter bei "Dr. Nice" Nun, in gewisser Hinsicht ist Neiss zunächst ganz der Alte. Dass er vom Geschehenen traumatisiert ist und zudem von Erinnerungen an seine Kindheit geplagt wird, würde er nie zugeben: "Ich bin auferstanden. Wie Jesus, ich hab sogar noch 'nen Nagel in der Hand!" Und so stürzt er sich, statt sich zu schonen, sogleich in einen neuen medizinischen Fall. Der betrifft auch seinen Schwarm Janne (Brigitte Zeh) und ihren Sohn Mikkel (Ben Ole Knobbe).

Mette Vestergard (Christin Nichols) hat eine Kapselfibrose in der Brust, die Neiss operieren soll. Ihren Partner Jesper (Shenja Lacher) hat sie für ihren Klinikaufenthalt in Jannes Hotel eingebucht, denn: Jesper ist Mikkels Vater und ließ Janne und ihn vor Jahren einfach sitzen. Mette möchte, dass er eine Beziehung zu seinem Sohn aufbaut und mit seinen Schuldgefühlen abschließt. Die Aufarbeitung des Familiendramas für alle Beteiligte nimmt einen großen Teil der Auftaktfolge "Dr. Nice: Alte Narben" ein.

Zum bereits bekannten Cast der Reihe stößt in Folge zwei der dritten Staffel Publikumsliebling Hannes Jaenicke. Er verkörpert den eigenwilligen Psychiater Dr. Clemens Jörgensen, in dessen Therapie Dr. Schmidtke den widerwilligen Dr. Neiss schickt. Schnell stellt sich heraus: Jörgensen benötigt die Hilfe seines neuen Patienten ebenso sehr wie dieser seine ...

Die drei neuen Filme sind bereits vorab in der ZDF Mediathek abrufbar. Drei weitere Filme der dritten Staffel sind später im Jahr zu sehen. Die Dreharbeiten für Staffel vier laufen bereits.

