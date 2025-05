"Die Verräter": Erste Sticheleien sorgen für Tränen bei Marie Reim

Seit Dienstag, dem 29. April läuft die dritte Staffel von „Die Verräter“ auf RTL. Ab heute ist die dritte Folge auf RTL+ verfügbar. Doch bereits in der ersten Folge gab es viele Tränen. Marie Reim geriet ins Visier und konnte dem Druck nicht standhalten.

Am ersten Abend saßen die Kandidaten zum ersten Mal am runden Tisch. Dort besprechen sie sich und überlegen offen, wer von ihnen Verräter sein könnte. Dabei bleibt es nicht aus, dass bestimmte Leute durch ihr Verhalten ins Visier geraten. Vor allem für Martina Voss-Tecklenburg war klar: Marie Reim ist Verräterin. Durch ihr starkes Auftreten und ihre Trainerinnenexpertise schafft sie es, viele andere Kandidaten ebenfalls davon zu überzeugen, dass Marie verdächtig sein könnte.

Die Emotionen kochen hoch

Für die Tochter von Matthias Reim und Michelle wird das dann zu viel. Sie bricht in Tränen aus und fühlt sich angegriffen. Die Zuschauer wissen, dass sie Loyale ist und nicht lügt, doch ihre Mitstreiter glauben ihr nicht. Trotz der Entschuldigungen, dass es kein persönlicher Angriff gewesen sei, kann sie sich im Schloss später am Abend kaum beruhigen. Sie erzählt von ihrer Kindheit und ihrer Jugend in der Schule. Es sei für sie schon immer schwer gewesen, Freunde zu finden und anderen zu gefallen. Sie habe auch Mobbing erlebt und es falle ihr schwer, den Unterschied zwischen Spiel und Realität zu erkennen.