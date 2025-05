Auf "ZDF Magazin Royale"-Sendeplatz: Dieser Comedian ersetzt bald Jan Böhmermann

"Nach 'Homies' in ZDFneo, 'Till Reiners' Happy Hour' bei 3sat und vielen tollen Auftritten im Ensemble der 'heute-show' gehen wir mit Till Reiners jetzt den nächsten logischen Schritt mit seiner eigenen Show im ZDF-Hauptprogramm", wird ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann in einer Ankündigung zitiert. Man freue sich "auf die neue Sendung, in der Till Reiners seine vielen Talente auf der großen Fernsehbühne am Freitagabend ausspielen kann".