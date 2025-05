"Paris Has Fallen": Kritik zur Verschwörungsthriller-Serie mit Gerard Butler als Produzent.

Nervenkitzel in der britischen Botschaft: "Paris Has Fallen" erzählt von einem brutalen Terroranschlag – und einer Hauruck-Aktion, bei der 100 Geiseln gefangen gesetzt werden. Das ZDF startet mit den ersten beiden Folgen in eine Serien-Marathon in deutscher Erstausstrahlung. Und es gibt für den brenzligen Stoff auf der Krimischiene am späteren Montagabend ein prominentes Vorbild: Die Serie ist ein neues Abenteuer der "... Has Fallen"-Reihe – sechs Jahre nach dem letzten Kinofilm. Diesmal ist die französische Hauptstadt der Action-Schauplatz. Gedreht wurden acht Folgen. Im ZDF laufen sie jeweils in Doppel-Programmierung.

Gerard Butler ist auch mit von der Partie, aber diesmal wirkt er hinter den Kulissen. In der französisch-britisch-deutschen Koproduktion ist der schottische Kinostar (55) ausführender Produzent. Und er hat dafür gesorgt, dass "Paris Has Fallen" den drei Kinovorgängern "Olympus Has Fallen" (2013), "London Has Fallen" (2016) und "Angel Has Fallen" (2019) in Sachen Action und Spannung in nichts nachsteht. Während die Hauptfigur bisher der Secret-Service-Agent Mike Banning (gespielt von Butler) war, ist es nun Personenschützer Vincent Taleb (Tewfik Jallab, 43), der die ganz große Katastrophe verhindern muss. Sein wichtigster Schützling ist dabei kein Geringerer als Frankreichs Verteidigungsminister.

Verschwörung mit Auswirkungen bis in höchste Regierungskreise Nach und nach wird eine umfangreiche Verschwörung aufgedeckt, die bis in die höchsten Kreise der französischen Politik-Elite reicht. Vincent kommt der Verdacht, dass einer seiner engsten Kollegen sicherheitsrelevante Informationen an den Ex-Soldaten Pearce weitergibt. Denn der Gegner ist bei seiner Mission, Paris zu Fall zu bringen, Vincents Team stets einen Schritt voraus. Schließlich ist auch die französische Präsidentin (Emmanuelle Bercot) in den Fall verwickelt und gerät ins Visier des ehemaligen Fremdenlegionärs.

Die zweite "Paris Has Fallen"-Folge läuft im ZDF direkt im Anschluss um 22.55 Uhr. Danach geht es mit den Folgen drei und vier eine Woche später am Montag, 12. Mai, ab 22.15 Uhr, weiter.

