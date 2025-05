Dramatische Schicksale: Diese Schlagstars sind bitter abgestürzt

Rex Gildo und der Sturz – oder Sprung – in den Tod

Die 1970er waren für Rex Gildo die erfolgreichste Zeit seines Lebens. Sein größter Hit „Fiesta Mexicana“ ertönt bis heute auf Schlagerpartys und brachte ihm die Ehrenbürgerschaft von Mexiko-Stadt ein. Doch spätestens in den 1990er Jahren sank sein Stern. Statt in TV-Shows und in großen Hallen trat „Sexy Rexy“ nun vor allem bei Volksfesten oder in Einkaufszentren auf. Solch einen Auftritt hatte der Schlagersänger am 23. Oktober 1999 in einem Möbelhaus in Bad Vilbel. Noch am selben Tag stürzte – oder sprang – Rex Gildo aus einem Fenster im zweiten Stock seiner Münchner Wohnung. Drei Tage später verstarb der Sänger im Krankenhaus im Alter von 63 Jahren. Es konnte nie mit letzter Sicherheit geklärt werden, ob es sich um einen Suizid oder einen tragischen Unfall handelte. Zuvor war Rex Gildo aber wegen vermeintlicher Alkohol- und Medikamentenprobleme sowie seiner mutmaßlichen Homosexualität immer wieder in die Schlagzeilen geraten.