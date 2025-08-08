Pleite trotz Millionen? Diese Promis mussten Insolvenz anmelden

Finanzielle Schwierigkeiten sind den meisten Stars fremd. Das verwundert angesichts ihrer oft hohen Einkünfte kaum. Doch einige Promis haben es trotz Millioneneinnahmen geschafft, ihr ganzes Vermögen zu verlieren.

Boris Becker: Immerhin nicht mehr „drin“ im Knast 25.080.956 US-Dollar. Was wie ein riesiges Vermögen klingt, war für Boris „Bobele“ Becker nur das bis zum 32. Lebensjahr erspielte Preisgeld. Dazu kamen noch gut dotierte Werbeverträge („Ich bin drin“) und mehr. Unter dem Strich soll er mehr als 100 Millionen Euro besessen haben. Dennoch erklärte ein englisches Gericht ihn am 21. Juni 2017 für bankrott. Becker hatte Schulden von satten 42 Millionen britischen Pfund angehäuft und musste wegen Insolvenzvergehen sogar ins Gefängnis. Wie war das möglich? Eine außergewöhnliche Kombination aus luxuriösem Lebensstil, schlechten Entscheidungen und finanzieller Blauäugigkeit. So soll der Tennis-Star allein bei einem Investmentbetrug im Zusammenhang mit nigerianischen Ölquellen einen zweistelligen Millionenbetrag verloren haben. Im Dezember 2022 durfte „Bobele“ immerhin vorzeitig das Gefängnis verlassen. Zudem konnte er nach einer Einigung mit seinen Gläubigern im Mai 2024 eine Aufhebung der Bankrotterklärung erwirken.

Katy Karrenbauer: vom „Frauenknast“ in den Dschungel Der Weg in den „Frauenknast“ blieb Katy Karrenbauer zwar erspart. Trotz beruflicher Erfolge musste die Schauspielerin („Hinter Gittern – Der Frauenknast“), Autorin („Das Leben ist kein Fischfurz“) und als Mezzosopran ausgebildete Sängerin jedoch Privatinsolvenz anmelden. 2009 soll sie mit bis zu 1,5 Millionen Euro verschuldet gewesen sein. Maßgeblich verantwortlich dafür war die Fehlinvestition in eine Veranstaltungshalle. Doch statt ihre Probleme zu verschweigen, machte Katy Karrenbauer sie öffentlich. 2011 nahm sie dann an der Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil. Mit diesen und anderen Einnahmen schaffte sie schließlich den Weg aus der Privatinsolvenz.

Matthias Reim: „Verdammt, ich hab’ nichts“ „Verdammt, ich lieb’ Dich“: Allein diese Single von Sänger Matthias Reim aus dem Jahr 1990 verkaufte sich weltweit mehr als 2,5 Millionen Mal. Die Alben „Reim“ und „Reim 2“ erreichten in Deutschland außerdem die Top 10. Dazu kamen Einnahmen als Komponist für Schlager-Stars wie Roy Black, Bernhard Brink oder Jürgen Drews. Dennoch schaffte es Reim, rund 13 Millionen Euro Schulden anzuhäufen. Der Sänger gibt dafür seinem Manager die Schuld. Zudem konnte Reim lange Zeit an seine Erfolge nicht anknüpfen. 2007 kam er durch einen Werbespot, der seinen größten Hit parodierte („Verdammt, ich hab nichts, ich miet bei Sixt“) wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Seit April 2010 ist er – nach einem verkürzten Insolvenzverfahren – schuldenfrei. In den letzten Jahren gelangen Reim zudem wieder einige musikalische Erfolge.

Michelle: kostspielige gesundheitliche Probleme Auch Tanja Gisela Hewer musste Privatinsolvenz anmelden. Deutlich bekannter dürfte die Schlagersängerin unter ihrem Künstlernamen Michelle („Wer Liebe lebt“) sein. Angesichts mehr als 4,5 Millionen verkaufter Tonträger scheinen bei ihr finanzielle Schwierigkeiten in weiter Ferne zu liegen. Doch gesundheitliche Probleme warfen Michelle immer wieder zurück. So litt sie nicht nur unter schweren Depressionen und soll sogar einen Suizidversuch unternommen haben. Bei einem Konzert im Jahr 2003 hatte die Sängerin auch einen Schlaganfall. Vier Jahre später folgte ein Schwächeanfall, der zur Absage der gesamten Konzerttour führte. Im März 2007 verkündete sie das Ende des „Projekts Michelle“ und musste mehrere Immobilien zwangsversteigern lassen. Ein Jahr später folgte die Insolvenz. Doch die Künstlerin kehrte mit erfolgreichen Alben bald wieder in das Showbusiness zurück. Für 2026 plant sie eine große Abschiedstournee.