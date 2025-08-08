Home News TV-News

„Der Lehrer“: Was erwartet die Fans in den neuen Folgen mit Hendrik Duryn?

Serien-Fortsetzung

Hendrik Duryn als "Der Lehrer": Sechs neue Folgen angekündigt!

08.08.2025, 13.59 Uhr
von Anja Kratz
Hendrik Duryn schlüpft erneut in die Rolle des unkonventionellen Lehrers Stefan Vollmer in der beliebten RTL-Serie "Der Lehrer". Vollmer bringt Herz und Haltung in den Schulalltag zurück und stellt sich mit eigenem Stil den Herausforderungen. Die Dreharbeiten für sechs neue Folgen sind bereits angelaufen.
Schauspieler Hendrik Duryn steht in der Rolle des Stefan Vollmer in einem Klassenzimmer vor der Tafel.
Hendrik Duryn (57) in der Rolle des Stefan Vollmer: Auf seine ganz eigene Art und Weise meistert er seinen privaten und beruflichen Alltag - und begeistert die Zuschauer.  Fotoquelle: © Foto: TVNOW/Quellenangabe/Beachtung der unter http:/kommunikation

Die Pause ist vorbei – Stefan Vollmer ist zurück, der Lehrer mit Kanten ist wieder da! Hendrik Duryn schlüpft erneut in seine Paraderolle als der unorthodoxe Pädagoge Stefan Vollmer, der mehr als nur Unterricht bietet – er bringt Herz und Haltung in den Schulalltag zurück. Seit Ende Juli läuft der Dreh für sechs neue Folgen der erfolgreichen RTL-Serie „Der Lehrer“ in Leipzig und Umgebung. Die MadeFor Film produziert im Auftrag von RTL die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Serie (u.a. Deutscher Fernsehpreis, Deutscher Comedypreis).

Ein frischer Cast für die Serien-Fortsetzung

Vollmer bleibt, was er immer war: ein Lehrer, der es nicht leicht hat – weder mit seinen Schülern noch mit den Kollegen. Doch gerade diese „Kanten“ machen ihn zu einem so beliebten Charakter. Ob pubertierende Sprüche, verletzte Seelen oder der tägliche Wahnsinn des Lehrerlebens – Vollmer stellt sich mit seinem eigenen unorthodoxen Stil jeder Herausforderung. Duryn ist glücklich, den Kultlehrer wieder zu spielen: „Oft erkennt man den Wert einer Sache erst, wenn sie vorbei ist. Ich bin schon sehr glücklich, den Vollmer wieder bei mir zu haben.“

„Der Lehrer“ startet mit einem frischen Cast in eine neue Ära: Birte Hanusrichter spielt die impulsive Nachbarin Nadia, die nicht nur Vollmers Alltag, sondern auch sein Herz ordentlich aufmischt. An der Seite von Duryn sind unter anderem Tanja Schleiff als Schulleiterin Vanessa Bohm sowie ein junges, dynamisches Schülerensemble mit Kya-Celina Barucki, Luke Matt Röntgen, Katharina Hirschberg, Acelya Sezer, Leon Ndiaye und Linus Moog zu sehen.

Das Comeback der beliebten Serienfigur

Die Geschichte geht weiter: Vollmer hatte dem Lehrerjob eigentlich den Rücken gekehrt und sich mit seiner Tochter Frida (Hanna Barbara Jurgons) in Leipzig eine Werkstatt aufgebaut. Doch ein gestohlenes Portemonnaie, eine rebellische Schülerin und eine vergessene Klasse bringen ihn zurück vor die Tafel – dorthin, wo er gebraucht wird. Zurück im Geschehen trifft er auf Jugendliche, die längst aufgegeben haben, an sich zu glauben. Doch Vollmer wäre nicht Vollmer, wenn er tatenlos zusähe.

Der Dreh geht noch bis Anfang Oktober, und Fans dürfen sich auf eine aufregende Fortsetzung freuen. Produzenten sind Mirko Schulze und Christian Munder, Regie führen Dominic Müller und Nico Zingelmann. Als Executive Producer für RTL fungiert Sylke Poensgen, unter der Leitung von Hauke Bartel.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Der Lehrer" finden Sie hier

