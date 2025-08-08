Home News Star-News

Die schrägsten Star-Rituale im Schlager – und ihre Geschichten

Von Alkohol über Küssen zu Schlafrituale

Aberglaube im Schlager: Die unglaublichen Rituale der Schlagerstars!

08.08.2025, 17.54 Uhr
von Ingo Gatzer
Andrea Berg, Helene Fischer, Stefan Mross und Florian Silbereisen sind nicht nur Schlagerstars, sondern auch Meister der Rituale. Von Kräuterschnaps über Schlafgewohnheiten bis hin zu Glücksbringern: Ihre Rituale sind so einzigartig wie ihre Karrieren.
Andrea Berg und ihr hochprozentiges Trinkritual

Bereits 1992 hatte Andrea Berg ihr erstes Album herausgebracht und seitdem bei Konzerten auch große Hallen gefüllt. Dennoch gönnt sich die 59-Jährige vor jedem Auftritt stets einen hochprozentigen Kräuterschnaps. Allerdings nicht alleine: „Unser Ritual ist immer, mit der ganzen Band vor der Show einen Kreis zu machen. Mit allen, die dabei sind, und dann trinken wir einen kleinen Jägermeister.“

Dabei geht es ihr aber nicht nur um den Alkohol, sondern um das Zusammenkommen des ganzen Teams. Nur ein alberner Aberglaube? 2016 verzichtete die Schlagersängerin ein einziges Mal auf den obligatorischen Kräuterschnaps, weil sie ihr Kollege DJ Bobo darum bat. Immerhin sollte Berg in 16 Meter Höhe auf einem Feuer speienden Drachen auftreten. Durch einen technischen Fehler erfassten sie aber die Flammen so sehr, dass die Sängerin schwere Verbrennungen erlitt. Seit diesem Unfall darf der gemeinsame Schnaps vor keinem Auftritt von Andrea Berg fehlen.

Helene Fischer und ihr Schlafritual

Für einen angenehmen Schlaf sollten alle potenziellen Störfaktoren eliminiert werden. Die Marotte, die Helene Fischer diesbezüglich pflegt, ist aber dennoch außergewöhnlich. Das Ritual des 40-jährigen Schlagerstars besteht nämlich darin, dafür zu sorgen, dass vor dem Schlafengehen wirklich alle Schotten dicht sind: „Wenn ich im Bett liege, muss immer alles zu sein. Das ist so meine Macke, die ich hab. Nur dann, wenn alles zu ist, kann ich schlafen.“ Das gilt sowohl für daheim als auch für Hotelzimmer und erstreckt sich nicht nur auf Zimmertüren und Fenster, sondern betrifft auch Schranktüren oder Schubladen.

Stefan Mross und die ungewöhnlichen Küsse

Eigentlich ist Stefan Mross ein echter Moderationsprofi. Schließlich führt der Oberbayer schon seit zwei Jahrzehnten durch die Sendung „Immer wieder sonntags“. Da liegt die Annahme nahe, dass der 49-Jährige die Show mit leichter Hand moderiert. Dennoch bereitet er sich akribisch auf jede Sendung vor und überlässt nichts dem Zufall. Das beginnt bereits morgens. Mross bezeichnet sich selbst als „ein bisschen abergläubisch“ und achtet darauf, mit dem richtigen Fuß aufzustehen.

Ein ungewöhnliches Ritual hat mit seinen Moderationskarten zu tun. Die küsst der volkstümliche Musiker nämlich vor dem Schlafengehen und platziert sie anschließend unter seinem Kopfkissen. Und was passierte, als er die Karten abends einmal versehentlich im Auto liegen gelassen hatte? „Da bin ich mitten in der Nacht wieder runter, habe sie geholt und sie dann wieder unters Kopfkissen gelegt.“

Florian Silbereisens Rückzugsort: Ein Blick auf sein Zuhause
Florian Silbereisen liebt das ruhige Leben abseits der Bühne. In Tiefgraben am Mondsee hat er seinen Rückzugsort gefunden, wo er die Natur genießt und Zeit mit seiner Familie verbringt. Wir werfen einen Blick auf das Zuhause des Schlagerstars.
Privatleben
Der private Florian Silbereisen. An diesem Ort entflieht der Schlagerstar dem Trubel und macht es sich mit seiner Familie gemütlich.

Florian Silbereisen und was er drunter trägt

Rituale können auch mit der eigenen Kleidung zusammenhängen. Viele Menschen haben etwa ein besonderes Kleidungsstück, das sich durch einen Wohlfühlfaktor auszeichnet oder Glück bringen soll. So geht es auch Multitalent Florian Silbereisen. Der Moderator, Schauspieler und Sänger hat verraten, dass er bei Auftritten immer einen farbenfrohen Glücksbringer trägt. Wer diesen noch nicht entdeckt hat, braucht sich nicht zu grämen.

Es handelt sich nämlich um eine rote Unterhose. Dieser Unterwäsche vertraut der Ex-Freund von Helene Fischer schon über 20 Jahre bei Live-Shows. Aber warum? „Die rote Unterhose hat eine lange Historie. Es ging los 2004 bei meiner ersten Samstagabendshow. Damals musste ich eine rote anziehen, weil mein Anzug zu durchsichtig war. Da hätte man eine weiße oder eine schwarze gesehen.“

