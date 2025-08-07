Nach Coming-Out: Patrick Lindner wurde "zum Arzt geschickt"

Home News Star-News

07.08.2025, 09.29 Uhr
Patrick Lindner setzt sich mit seiner Stiftung für die Akzeptanz queerer Jugendlicher ein. Der Schlagerstar erinnert sich an seine eigenen Hürden in den 1980er-Jahren und bietet heute Unterstützung, die er damals vermisste.
Patrick Lindner und Peter Schäfer
Patrick Lindner und sein Ehemann Peter Schäfer machen sich für queere Jugendliche stark.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Hannes Magerstaedt

In einem Interview erinnerte Patrick Lindner daran, wie schwer es ihm in seiner Jugend gemacht wurde, zu seiner Homosexualität zu stehen. Heute unterstützt er junge queere Menschen mit seiner Stiftung.

Auch im Jahr 2025 bekommen nicht alle queeren Jugendlichen die Akzeptanz ihres Umfelds, die sie benötigen. Hier will Schlagerstar Patrick Lindner mit seiner nach ihm selbst benannten Stiftung Abhilfe schaffen. Dass immer noch junge Menschen aufgrund fehlender Unterstützung den Lebensmut verlieren, habe ihn und seinen Ehemann Peter Schäfer sehr bewegt, sagte Lindner jetzt in einem Interview mit dem Fernsehsender RTL.

Lindner und Schäfer sind seit 2020 verheiratet. Beide sind der gleiche Jahrgang und hätten ähnliche Erfahrungen in ihrer Jugend gemacht. So seien sie "damals noch zu unserer Zeit bei unserem Outing eben von unseren Eltern zum Arzt geschickt worden".

Patrick Lindner: "Man hat sich in irgendwelchen Lokalen getroffen"

Sich zu seiner Homosexualität zu bekennen, sei beiden entsprechend schwergefallen: "In den 1980er-Jahren und vorher auch in den 1970er-Jahren, da war das echt noch eine harte Nummer", erinnerte sich der 64-jährige Sänger und Moderator im Gespräch mit RTL. "Man hat sich in irgendwelchen Lokalen getroffen, weil man das ja anders gar nicht machen konnte."

Damals hätte er sich selbst genau die Unterstützung gewünscht, die er heute mit seiner Stiftung der LGBTQIA+-Community anbietet: "Das ist ja immer das Schwierige an den jungen Leuten, die in der Findung sind, in ihrer eigenen Sexualität, dann irgendwie alleingelassen zu werden", sagte Lindner. "Und das war in dem Fall bei uns damals ganz krass so."

Patrick Lindner wurde 1960 in München geboren. Er arbeitete zunächst als Koch im Hotel Bayrischer Hof. 1989 gelang ihm mit dem Lied "Die kloane Tür zum Paradies" der Durchbruch als Sänger. Er gilt als der erste große deutsche Schlager- und Volksmusik-Star der sein Coming-out hatte.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

